Una 'Alicia en el País de las Maravillas' de Dalí, música de Vivaldi y Bach o ciencia, nueva oferta de Fundación Canal

viernes 09 de septiembre de 2022 , 19:55h

La Fundación Canal retoma sus actividades con público tras un mes de agosto dedicado en exclusiva a la exposición de fotografía 'Al descubierto. Obras seleccionadas de The Howard Greenberg Gallery' y lo hará con conciertos, talleres medioambientales, ciencia y una versionada 'Alicia en el País de las Maravillas'.



Así, la exposición 'Alicia en el país de las maravillas, por Dalí, Ernst, Laurencin & Tenniel' recoge una recopilación de grabados que los maestros de las vanguardias Salvador Dalí, Max Ernst y Marie Laurencin crearon impresionados por la obra de Lewis Carroll y por las ilustraciones de John Tenniel para la primera edición de la novela.



La exposición se completará con varias actividades paralelas, como ya es habitual en las exposiciones de la Fundación, como visitas-taller para familias, visitas guiadas, visitas virtuales y talleres online.



El tradicional 'Ciclo de música de cámara de la Fundación Canal' vuelve también cada último domingo de mes (a excepción del mes de diciembre, que acogerá dos conciertos los días 17 y 18), de la mano de los solistas de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).



Los conciertos destacan por su diversidad instrumental y variedad de estilos musicales. En este sentido, el próximo domingo 25 de septiembre, el auditorio de la Fundación Canal acogerá un concierto titulado 'Vivaldi vs Bach. Cuerda, flauta, oboe y clave' que "enfrenta" a los dos genios de la música barroca en un particular duelo de influencias mutuas.



Los siguientes conciertos están programados para el 20 de octubre ('Barca di Venetia per Padova. Quinteto de voces más cuerda pulsada'), el 27 de noviembre ('Trío de piano, oboe y trompa') y los días 17 y 18 de diciembre ('Concierto de Navidad: Cuando nació Jesús').



Dentro de la programación musical de la Fundación Canal, el 15 de octubre tendrá lugar un nuevo concierto del ciclo 'Música en familia', recomendado para niños a partir de 7 años. Se trata de la versión para violín, cello, piano y narradora del cuento musical 'Pulcinella'. La obra adapta la suite homónima del ruso Igor Stravinski, que a su vez reinterpretó una obra del siglo XVIII atribuida al italiano Pergolessi.



Los talleres científico-medioambientales 'Adáptate con agua' también regresan, tras el parón de agosto, con nuevas fechas. En este caso, los pequeños participantes aprenderán las propiedades físico-químicas del agua y su función como líquido imprescindible para la vida.



Este taller facilitará la comprensión de la importancia de conservar este recurso cada vez más escaso y les enseñará cómo se puede poner en práctica sencillas medidas de adaptación como ejemplo de soluciones positivas al cambio climático.



Los talleres están impartidos por un monitor experto, adaptados a los dos grupos de edad a los que van dirigidos (niños de 6 a 9 años y preadolescentes de 10 a 12 años) y se desarrollan los viernes en horario de tarde y los domingos por la mañana y la tarde.



Además, el taller científico-medioambiental de la Fundación Canal también estará presente el próximo domingo 25 de septiembre en la Feria Sierra Norte-Venturada, que tendrá lugar los días 24 y 25 de este mes en el recinto ferial de la localidad.



Como parte de su labor divulgadora sobre el agua, la Fundación Canal dispone de un programa dirigido a los colegios de la Comunidad de Madrid, Canal Educa, que imparte formación en formato presencial o virtual sobre el uso sostenible del agua y la búsqueda de soluciones al cambio climático. El programa es 100% gratuito para los centros educativos y está adaptado a todas las etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.



Canal Educa es una marca señera de Fundación Canal, que durante el curso pasado registró la mayor participación en sus 30 años de trayectoria con más de 52.200 alumnos.



El programa recuperó las visitas presenciales a instalaciones del Canal de Isabel II suspendidas durante la pandemia, y presentó un proyecto de orientación preuniversitaria llamado 'ApoSTEMos por tu futuro' que pretende mostrar algunas de las profesiones STEM con mayor proyección profesional.



El blog multimedia de la Fundación Canal también recupera su pulso habitual con entradas de texto, podcast y vídeos a cargo de la periodista Adela Ucar, sobre temáticas ambientales y su reflejo en la sociedad. Mediante estas publicaciones periódicas, la Fundación pone de manifiesto los distintos caminos y soluciones para luchar frente al cambio climático y adaptarnos a sus efectos.



Ya a mediados de diciembre, la Fundación Canal inaugurará una gran exposición que pretende contribuir a una correcta valoración del agua en la sociedad, dando a conocer su importancia en términos de salud, historia, cultura, educación, economía, la integridad de nuestro medio natural o en nuestros hogares.