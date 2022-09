El regreso a las aulas se producirá este viernes en Guadalajara debido a las fiestas patronales de la capital alcarreña

Arranca con normalidad un inicio de curso marcado por las fiestas en Castilla-La Mancha

jueves 08 de septiembre de 2022 , 19:50h

La vuelta a las clases en Castilla-La Mancha se ha realizado este jueves con total normalidad aunque de forma escalonada, ya que en ciudades como Albacete, Guadalajara o Talavera de la Reina, el regreso a las aulas se hará entre el viernes 9 y el lunes 12 debido a sus respectivas fiestas.



En total, más de 399.000 alumnos regresan estos días a 1.214 centros educativos, en los que se encontrarán con 32.753 docentes que están desde primeros de septiembre preparando las clases.



"Un curso que comienza con normalidad, en el que la educación es el centro de todo lo que queremos y deseamos como docentes. Lleno de retos, de ilusiones", ha dicho este jueves la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, durante la inauguración del inicio del curso en el Centro Rural Agrupado (CRA) 'Valle del Bullaque' de El Robledo (Ciudad Real), que tiene 18 alumnos.



La consejera ha deseado que el curso sea "exitoso" y ha instado a la comunidad educativa y a todas las administraciones a implicarse en este objetivo.



Por primera vez desde 2019 este primer día de clase no ha estado marcado por la pandemia y por las medidas sanitarias para evitar contagios, sino por la nueva ley educativa (Lomloe) que se aplica en los cursos impares.



La vuelta a las aulas lleva semanas preparándose entre los padres en los grupos de WhastsApp, donde se resuelven inquietudes, como la tardanza en la llegada de algunos libros y los cambios de última hora en los centros por la escasa disponibilidad en algunas editoriales.



Grupos en los que se comparten impresiones sobre los costes de la vuelta al cole, las dudas sobre los días festivos y el lugar de entrada al centro educativo tras dos años en los que se han distribuido los cursos por accesos y horas diferentes, de entrada y salida, debido al coronavirus.



Un curso en el que también hay cambios en los comedores escolares, una vez eliminadas las restricciones por la pandemia, lo que ahora permite, en los centros en los que hasta ahora no era posible, la presencia de alumnos esporádicos, un aspecto que agradece la economía y conciliación familiar.



Fiestas patronales

El curso, no obstante, no ha comenzado el mismo día en todas las localidades de Castilla-La Mancha debido a las fiestas patronales: en Albacete arrancará el próximo lunes 12; en Guadalajara este viernes 9, y en Talavera de la Reina también el día 9 pero con un horario reducido debido a que ese día llega la Vuelta Ciclista a España 2022 y será necesario cortar el tráfico en varias zonas.



Los sindicatos, por su parte, ya han pedido a la Consejería que se reúna la mesa sectorial para negociar las condiciones laborales del profesorado, acabar con las diferencias existentes con los docentes de otras comunidades autónomas y, en resumen, acabar con los recortes que se implementaron en 2012.



Sus principales demandas son bajar la ratio de alumnos en clase en todos los cursos, reducir el horario lectivo del profesorado, que los interinos cobren los meses de verano para estar en igualdad de condiciones con los del resto de comunidades, y formación para poder aplicar la nueva ley educativa desde el inicio del curso.



La Consejería ha avanzado que habrá más de 3.600 acciones formativas para los docentes, con el objetivo de incidir, sobre todo, en la nueva ley educativa y en las competencias digitales.



Planes de fomento de la lectura

Durante la visita al CRA Valle del Bullaque, la consejera ha anunciado que los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma van a disponer durante el curso 2022-23 de planes que fomenten la lectura y mejoren la competencia lectora de los alumnos.



Durante su intervención, Rodríguez ha explicado que el objetivo de esta medida es doble, "por una parte, mejorar la competencia lectora de todo el alumnado en todas las lenguas que imparta el centro para así contribuir a conseguir el éxito educativo y, por otra, consolidar hábitos de lectura para favorecer su desarrollo individual y colectivo".



La consejera ha señalado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará el día 9 de septiembre la orden por la que se regula la elaboración y ejecución de estos planes, ha informado la Junta en un comunicado.



Además, ha detallado que los mismos se aplicarán para todas las áreas, materias, ámbitos y módulos de todas las etapas educativas, que se irán revisando y actualizando cada año.



El plan de lectura del centro seguirá el principio de igualdad y prevención de la violencia de género; tendrá en cuenta la inclusión de referentes femeninos y se realizarán recomendaciones para la selección de textos y materiales libres de prejuicios culturales y de estereotipos sexistas o discriminatorios.



En el desarrollo del plan se implicará tanto al profesorado como al alumnado y a sus familias y, como novedad, también participará personal de las bibliotecas municipales.



Igualmente, desde el Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP) se ofrecerá formación para el diseño, implantación, desarrollo y evaluación del mismo y se desarrollarán acciones formativas entre el profesorado sobre experiencias y modelos, detección y el modo de afrontar dificultades en el proceso de adquisición de la competencia lectora, y cualquier aspecto relevante en la materia.



En cada centro se constituirá, en el marco del Consejo Escolar, una comisión del plan de lectura.



Además, Rodríguez ha añadido que los centros podrán hacer uso de otras herramientas que se han puesto en marcha desde la Consejería como la biblioteca virtual 'LeemosCLM' que contiene libros, audiolibros, podcast y revistas en diferentes idiomas, así como de contenidos accesibles y de apoyo al profesorado; o de 'AbiesWeb', un sistema automatizado de gestión para la biblioteca escolar.



Finalmente, la consejera ha señalado que el nuevo curso escolar "comienza con normalidad" y ha dicho: "Es un curso en que la educación es el centro de todo lo que queremos como docentes, lleno de retos y con la necesidad de que el conjunto de la comunidad educativa nos pongamos manos a la obra para hacer realidad el que seguro será un periodo exitoso y deseado".