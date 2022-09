El Sescam continúa sin publicar las fechas de exámenes de 21 categorías de la OPE 2017-2018

jueves 01 de septiembre de 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que publique de manera inmediata las fechas de examen de las categorías pendientes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017-2018.



El proceso selectivo de las OPEs 2017-2018 se ejecuta en cuatro tandas, y actualmente quedan por celebrarse las dos últimas. De las 24 categorías médicas de la tercera tanda (convocada en marzo de 2021), 8 se llevarán a cabo los días 22 y 29 de octubre, mientras que 16 de ellas todavía no tienen fecha de examen: Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Microbiología y Parasitología, Neumología, Radiodiagnóstico, Reumatología, Inspector/a Farmacéutico/a de Servicios Sanitarios y Prestaciones, Inspector/a Médico/a de Servicios Sanitarios y Prestaciones, Odontoestomatólogo/a y Médico/a de Admisión Archivos y Documentación Clínica.



Sobre la cuarta tanda, convocada en agosto de 2021, de gestión y servicios, son 5 categorías que aún no tienen fecha: Grupo Técnico de la Función Administrativa, Grupo de Gestión de la Función Administrativa, Ingeniero/a Técnico, Trabajador/a social y Grupo Administrativo/a de la Función Administrativa.



En total, 21 categorías sin fecha de celebración de examen de una oferta correspondiente a los años 2017 y 2018. La vicepresidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Marisa García, subraya que “los aspirantes tienen derecho a conocer con al menos seis meses de antelación las fechas de sus exámenes para poder así organizar sus vidas personales y laborales en torno a una fecha tan importante para ellos, es indignante que no conozcan todavía cuándo van a desarrollar esta prueba”.



Es más, desde CSIF se recuerda que la OPE de estabilización, que se aprobó en mayo, tiene que convocarse antes del 31 de diciembre de 2022 y concluir todo su proceso antes del 31 de diciembre de 2024, “lo que nos lleva a una mezcla de procesos selectivos difícil de asumir, y aún quedarían por convocar las OPEs 2019-2020. El Sescam tiene que ponerse las pilas porque está generando una enorme incertidumbre entre los opositores”, concluye García.