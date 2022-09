El PP de Azuqueca pregunta qué ha pasado con ‘Alma’, el macro proyecto de desarrollo industrial del municipio

miércoles 31 de agosto de 2022

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca han vuelto a interesarse por ‘Alma’, el macro proyecto de desarrollo industrial que el alcalde, José Luis Blanco, presentó hace más de dos años como la “tabla de salvación” de los azudenses a nivel de desarrollo y empleo, pero del que nada se ha vuelto a saber.



“Desconocemos los pasos que se están dando para avanzar en este proyecto, o si la iniciativa sigue adelante”, lamenta la portavoz del PP, Aure Hormaechea, quien recuerda que hace un año solicitaron los informes técnicos sobre las consecuencias y el impacto de este proyecto en Azuqueca.



La respuesta fue que ese informe estaba publicado en el portal de transparencia de la web municipal, en el apartado de Urbanismo, y concretamente en el de Obras públicas e infraestructuras (Avance del Plan de Sectorización del sector del suelo urbanizable no sectorizado destinado a actividades económicas. Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria).



“A día de hoy, lo único que aparece en el portal de transparencia es el protocolo de colaboración que en su día, hace más de dos años, firmaron los alcaldes de Azuqueca y de Meco para sacar adelante un proyecto que suscitó malestar y preocupación en vecinos de Azuqueca, que incluso se organizaron en una plataforma para intentar recabar toda la información”, señalan desde el PP.



Los concejales populares apuntan que, según ha publicado algún medio de comunicación, el proyecto ya cuenta con el Informe de Impacto Territorial emitido por Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Sin embargo, no sabemos qué ha pasado con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Desconocemos si Page y su consejero de Desarrollo Sostenible, el azudense José Luis Escudero, han dado el visto bueno al proyecto, o están en ello”, indican los ediles del PP.



Hormaechea critica de nuevo el “ocultismo del Gobierno municipal en todo lo que concierne a este gigantesco desarrollo industrial”, que además de los problemas medioambientales -contaminación del aire, contaminación acústica, etc- plantea recelos por los problemas de tráfico no sólo en barrio de ASFAIN – del que se sitúa a apenas unos metros-, sino a toda la localidad, ya que dentro del proyecto se contempla un parking para más de 900 camiones junto a las viviendas. Dos años después se desconoce la situación de este proyecto, que prevé el desarrollo de 356 hectáreas de suelo industrial en los términos municipales de Meco (259 hectáreas) y Azuqueca (97 hectáreas).



Ante esta situación, los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento azudense han vuelto a pedir por escrito información sobre las reuniones y las acciones que se están llevando a cabo por parte de la Comisión de Seguimiento del Proyecto ALMA, comisión que se constituyó hace ya dos años (en julio de 2020), que está presidida por los alcaldes Azuqueca y Meco, y de la que siguen sin dar cuenta a la oposición.



Hormaechea insiste: “Está claro que un desarrollo industrial de esta magnitud tendrá un fuerte impacto en Azuqueca, y el alcalde tendrá que defender los intereses de sus vecinos y mantenerles informados, algo que no está haciendo”, lamenta la portavoz del PP, quien sospecha que el alcalde “utilizará también este tema con tintes electorales, como hace con todo”.