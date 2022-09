Unas Ferias en mayúsculas

miércoles 31 de agosto de 2022 , 20:07h

Unas Ferias en mayúsculas. Así presentaba el alcalde de la ciudad, el Sr. Alberto Rojo, el programa de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, y no le falta razón porque la que están liando es mayúscula.



Esta semana, incluso hemos visto cómo Guadalajara era noticia a nivel nacional en el programa ‘Espejo Público’ por cómo se están revendiendo entradas para los conciertos de Ferias; lo que desde luego está mal, pero era algo más que previsible que pudiera ocurrir teniendo en cuenta que se han entregado invitaciones gratuitas sin ningún control quedándose sin entradas la mayoría de los vecinos de Guadalajara.



El alcalde ha decidido por su cuenta y riesgo cambiar el modelo de Ferias y, por ahora, nadie parece estar contento. Se escuchan quejas de hosteleros que ni siquiera podrán montar sus terrazas y dar sus servicios de comidas o cenas. Los vecinos están preocupados por su descanso, por la gran acumulación de gente y por los destrozos que se puedan ocasionar y, lo que es peor, se escuchan quejas de quienes se supone eran los más interesados en este modelo de ferias no consensuado: los propios peñistas. La preocupación y el nerviosismo del equipo de gobierno por lo que pueda ocurrir se palpa y es patente en el ambiente de trabajo del día a día. Esto ha derivado en que la burocracia y las exigencias no tengan límites: autorizaciones de todo tipo y para todo, permisos de sanidad, certificados de montaje... y todo lo que se les ocurre para evitar poder incurrir en algún tipo de responsabilidad debido a la precipitación y a la falta de planificación; señas de identidad del mandato del gobierno del Sr. Rojo.



Una vez acabado de montar el puzzle en espacios que no parecen los más adecuados para peñas, atracciones y chiringuitos, limpiando parcelas in extremis y buscando sitios donde no los hay, incluso hemos visto una peña instalada dentro de las pistas de tenis de San Roque. Pistas que al parecer al equipo de gobierno no le interesa abrir pese a que en la línea de sus anuncios frustrados dijo que estarían abiertas este verano.



La vida evoluciona y ni Guadalajara ni las peñas son las mismas de hace años. Gestionar supone tomar decisiones mientras que lo del Sr. Rojo parece más un querer y no poder solo por enmendarle la plana al anterior equipo de Gobierno.



Ahora solo queda esperar para ver cómo sale el experimento y ver los frutos de una decisión que bajo mi criterio es mas imprudente que valiente, veremos cómo el equipo de gobierno mitiga las molestias de la Semana Grande y esperemos poder disfrutar de unas Ferias, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Antigua, en las que se garantice la seguridad, la limpieza y el descanso de todos en sintonía con el ambiente festivo.



ITZIAR ASENJO DOMÍNGUEZ



es concejala del Grupo Popular

en el Ayuntamiento de Guadalajara