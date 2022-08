VOX señala que al Gobierno de Rojo y Ciudadanos “les ha pillado el toro” en la organización de las Ferias de Guadalajara : “Colas, caos y hasta reventa en las entradas del todo gratis”

jueves 18 de agosto de 2022 , 16:37h

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel, ha criticado el “caos y desconcierto” que está demostrando el gobierno municipal de Alberto Rojo y sus socios de Ciudadanos en la organización de las próximas Ferias y Fiestas, “con un denominador común: la soberbia, la chapuza y la improvisación. No han empezado las Ferias y ya están mostrando su desorganización e improvisación”.

Así, De Miguel ha señalado como “uno de los ejemplos de sus continuas malas planificaciones y despropósitos el asunto de los conciertos”, detallando que “como ya anticipamos y denunciamos en el pleno del mes de julio, pusieron a la venta las entradas a los conciertos antes de formalizar los contratos administrativos y adjudicarlos. Las entradas se pusieron sin estar abiertos los procesos de adjudicación”.

“Colas, caos y hasta reventa en las entradas del todo gratis”

A este hecho hay que añadir, “el caos, las largas colas y hasta la reventa en la concesión de las invitaciones de los conciertos. Decenas de personas han estado haciendo cola en esta última semana tanto en la plaza de Santo Domingo como en el Buero Vallejo. Muchas de ellas se quedaron sin las entradas y en otros casos, los que pudieron conseguirlas, revendían las entradas que acaban de conseguir gratis”, denuncia el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Antonio de Miguel achaca estas circunstancias a los “efectos colaterales de las políticas socialistas del ‘todo gratis’ de Alberto Rojo, pero los vecinos de Guadalajara tienen que saber que nada es gratis”, detallando que “el concierto de Beret nos costará 85.000 euros; el de Rozalén, 84.000; el de Camela, 53.000 o el Guadarock, 55.000 euros. A esto hay que añadir el gasto innecesario que ya denunciamos en el pleno de julio de los 157.000 euros del desfile carrozas ideológico de la agenda 2030 que nos van a imponer. Lo llaman ‘democratización de la cultura’ para que nadie quede excluida de ella, pero en VOX lo llamamos mezquina y deleznable política oportunista electoralista para competir y atrapar el voto a la desesperada”.

“Sin personal para la organización de los actos, ni escenarios o equipos de sonido e iluminación”

Pero “las chapuzas y la improvisación del gobierno de Rojo y Ciudadanos en la organización de las Ferias y Fiestas no quedan ahí”, según apunta Antonio de Miguel, quien asegura que “a menos de diez días de que comiencen los primeros actos, la contratación del servicio del personal y coordinación de actividades festivas programadas para las Ferias y Fiestas, aún no está licitada. Se necesita personal para la producción, montajes, desmontajes y coordinación de las distintas actividades programadas por el Ayuntamiento. Pero a día de hoy no está aún licitado”, avanza Antonio de Miguel.

El portavoz de VOX en Guadalajara también resalta que “otro asunto más que aún está sin hacer ni licitar es el relativo al suministro en régimen de alquiler e instalación de las infraestructuras necesarias para la organización de los eventos programados por el Ayuntamiento como los escenarios, los servicios de instalación de equipos de sonido, de luminotecnia o de iluminación natural”.

Y por ello, Antonio de Miguel considera que “Alberto Rojo y su equipo es el equipo de la improvisación y del deprisa y corriendo que nos pilla el toro porque la ausencia de implicación directa en los problemas reales de los vecinos es otra de las características de este Gobierno municipal socialista, con el apoyo de Ciudadanos en Guadalajara”.