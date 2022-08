El PP de Cabanillas del Campo denuncia que Salinas “dilapida” 4 millones de euros en el nuevo edificio de la Policía Local

viernes 12 de agosto de 2022 , 13:35h

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo denuncia en palabras de su portavoz, Jaime Celada, que “Salinas pasará a la historia como el mayor dilapidador de dinero público que no cubren las necesidades de los vecinos de Cabanillas. Ya lo hizo con el nuevo parque de la carretera de Marchamalo, donde gastó más de 2 millones de euros, cuando tenía abandonados el resto de los ya existentes en el pueblo”.



Los populares lamentan que el edil socialista vaya a malgastar el dinero de todos los cabanilleros en un nuevo edificio para la Policía Local de más de 4 millones de euros, cuando no tiene policías para llenarlo. “Empieza la casa por el tejado. A día de hoy no tenemos policías suficientes ni para cubrir dos turnos, estando en la mayoría de los días tan solo uno de los turnos cubiertos, y a Salinas se le ocurre la ‘brillante’ idea de construir un nuevo edificio –hasta con galería de tiro–, en lugar de cubrir y crear todas las plazas necesarias que permitieran tener Policía las 24 horas los 365 días del año”, esgrime Celada. “Seguro que los vecinos le agradecerían mucho más el que se preocupara por su seguridad durante todo el año a que construya un nuevo edificio que la mayoría de las horas del día estará vacío y cerrado por falta de efectivos en nuestra Policía Local”, añade.



Los concejales del PP recuerdan que, además de esos 4 millones de euros de inversión inicial, habrá que sumar todo el mantenimiento diario de esta nueva instalación. “¿De verdad que Salinas no es conocedor de las verdaderas necesidades de los vecinos de Cabanillas, para apostar por este nuevo gasto descomunal?”, se preguntan.



Jaime Celada recuerda que “son más de 6 millones de euros, entre el nuevo parque y este edificio de la Policía, que el alcalde podría haber destinado a paliar los problemas de inundaciones que sufren muchos vecinos del municipio. O arreglar los miles de metros de zonas verdes que tiene totalmente abandonados, a asfaltar la infinidad de calles que se encuentran en un estado lamentable y que durante los más de siete años que lleva al frente del Ayuntamiento tiene olvidadas, o quizás a arreglar todas las aceras totalmente inaccesibles que tenemos en Cabanillas y que dificultan el día a día de muchos de nuestros vecinos. O a lo mejor a mejorar las grandes zonas olvidadas de Salinas ‘porque no le votan’, como son El Soto, el Campo de Golf, las Vírgenes o el BBV”.



Por todo ello, lamenta que “Salinas solo está pendiente de gastarse medio millón de euros en las fiestas de este año 2022 y de dejar nuevas construcciones, que tengan su nombre en la placa, independientemente de que sean prioritarias o no. Poco se le oye protestar a su jefe, García-Page, sobre la construcción de nuevo Centro de Salud. Nos los vendieron a bombo y platillo, una vez más –y ya van tres–, y la realidad es que a unos meses de las elecciones nada sabemos de él. Seguro que poco antes de las elecciones del próximo mes de mayo nos llegan con ‘novedades’”.



Igualmente, los populares denuncian que de todo esto han sido informados a tan solo 21 horas de la celebración del Pleno Extraordinario y Urgente que ha convocado Salinas, sin comisiones previas y con un expediente de más de 2.000 folios, y en pleno mes de agosto. “Una muestra más del gobierno opaco, derrochador y poco conocedor de las verdaderas necesidades de Cabanillas con el que Salinas tiene sometida a la oposición y a los vecinos de Cabanillas durante estos largos ya casi ocho años”, sentencia Celada.