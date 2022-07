El Ayuntamiento de Guadalajara invierte 430.000 euros en un nuevo camión de bomberos que estará operativo el 1 de agosto

lunes 25 de julio de 2022 , 13:33h

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, presentaba este lunes el nuevo cambión autobomba que el Ayuntamiento incorpora al servicio de Bomberos, tras una inversión de 430.000 euros. Se trata de un vehículo altamente equipado, con un sistema tecnológico que permitirá al Cuerpo prestar un servicio con herramientas de vanguardia.



“El nuevo camión de bomberos está ya en Guadalajara, comenzará a funcionar la próxima semana y esta es una buenísima noticia para el Cuerpo de Bomberos, que poco a poco abandona la senda de precariedad en la que permanecía castigado desde hace años, y también para la ciudad porque aporta seguridad a sus vecinos y vecinas”, aseguraba el alcalde.



El nuevo camión viene a paliar un déficit importante en el servicio de Extinción de Incendios, puesto que en la actualidad solo existe un cambión autobomba de la misma categoría, que acumula además un desgaste y desfase importante debido a su antigüedad.



“Damos respuesta a un compromiso muy importante, que es también una necesidad. La realidad es que, actualmente, cuando el único camión existente se estropea -algo que sucede cada vez con más frecuencia debido a su antigüedad- el Cuerpo de Bomberos tenía mucho más difícil atender emergencias, y eso no era bueno para la ciudad”, aseguraba el alcalde.



Un camión de bombeo urbano de última generación



El nuevo camión autobomba ha sido fabricado pieza a pieza, componente a componente, por parte de Iveco, con caja de cambio automática, 6 toneladas de peso, capacidad para seis ocupantes, depósito para 3.500 litros de agua, 200 litros de espuma, sistema de localización GPS y un moderno sistema de conexión con el sistema informático del Servicio, con una pantalla interior de 10,4 pulgadas.



El oficial jefe del Cuerpo de Bomberos, Ignacio Jimeno, mostraba su satisfacción por la llegada este nuevo camión, “como vehículo principal de primera salida, altamente equipado, con la última tecnología y adaptado a las necesidades específicas del servicio”.



Antes de presentar a los medios convocados las principales características del vehículo, Jimeno agradecía el “compromiso cumplido” del alcalde, al tiempo que celebraba esta nueva adquisición frente a otras etapas “en las que hubo menos medios y menos vehículos”.



Modernización del Cuerpo de Bomberos

Alberto Rojo ha reiterado su “satisfacción” por el cumplimiento de los objetivos marcados con el Cuerpo de Bomberos. “Estamos realizando un conjunto de inversiones históricas que supone dotar a nuestros bomberos con más y mejor equipamiento, mejores herramientas, más y mejores medios, reconocimiento profesional y también nuevas instalaciones. Lo hacemos para dar seguridad a la ciudad y también para acabar con una precariedad histórica”, señalaba.



En este punto, el alcalde explicaba que “el camino no está siendo nada fácil” en relación a los meses de retraso de la llegada de este camión “fruto de la crisis de los microchips y de la falta de suministros en general, a lo que se une un proceso de montaje muy específico”.



En este punto se refería a las dificultades actuales para la licitación de la obra de construcción del nuevo parque “por la incertidumbre e inestabilidad que reina en los mercados a nivel internacional”.



“En este mandato todo está siendo difícil. Cuesta todo mucho más, pero los objetivos no cambian. Guadalajara va a tener un nuevo parque de bomberos de vanguardia. Seguimos trabajando para poder adjudicar la obra porque nosotros sí queremos cumplir con los bomberos. Lo que también es evidente es que el portavoz de la oposición, Jaime Carnicero, sigue oponiéndose a este nuevo parque y sigue queriendo para nuestros bomberos las instalaciones que ya no les sirven a otros cuerpos de seguridad como el GEO”, zanjaba el alcalde en relación a declaraciones realizadas desde el principal partido de la oposición.



A la presentación de este vehículo también ha asistido la concejala de Seguridad y cuarta teniente de alcalde, Pilar Sánchez, junto a los dos primeros tenientes de alcalde, Rafael Pérez y Sara Simón.