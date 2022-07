NNGG Guadalajara comprometida “en preservar y transmitir” el legado de Miguel Ángel Blanco a los jóvenes

miércoles 13 de julio de 2022

El presidente de Nuevas Generaciones Guadalajara, Álvaro Vara, ha asegurado que la organización juvenil se compromete a seguir defendiendo, como hasta ahora, los principios que defendió Miguel Ángel Blanco “que son sin duda los que compartimos la mayoría de la sociedad española”.



“El ejemplo de Miguel Ángel Blanco, la enseñanza de aquellos terribles días de julio y el compromiso con la memoria de todas la víctimas del terrorismo deben ser nuestra guía”. Así se han pronunciado los componentes de NNGG Guadalajara y del Partido que han leído diferentes fragmentos del manifiesto que ha preparado la Fundación Miguel Ángel Blanco durante el acto que han organizado esta tarde en la Glorieta de las Víctimas del Terrorismo, en Guadalajara, con motivo del XXV aniversario de su asesinato a manos de ETA.



La Organización Juvenil ha apuntado que tras su asesinato “el miedo cambió de bando, y la unidad de la sociedad española encarnada en el espíritu de Ermua sirvió para acabar con el terrorismo”.



En estos 25 años hemos conseguido derrotar policialmente a ETA “pero lamentablemente la derrota política y social está todavía pendiente”. Hoy, han dicho, “luchamos contra el olvido del tiempo que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quien fue Miguel Ángel Blanco”. Además han recordado que todavía no se han depurado responsabilidades penales y políticas “porque más de 300 casos de asesinato siguen sin resolverse”.



Igualmente han reprochado que en el País Vasco y en Navarra “la legitimación del terrorismo se evidencie en actos, fiestas, carteles y pintadas” y han lamentado que los herederos políticos de ETA sigan sin condenar el terrorismo. Desde NNGG Guadalajara han asegurado que Miguel Ángel Blanco “nos unió en la defensa de la vida, la libertad y la democracia constitucional que nos convierte en ciudadanos frente al fanatismo de la identidad, el sectarismo o la intolerancia”.



Del mismo modo han apuntado que defender la memoria “es no tergiversar interesadamente lo que sucedió. Defender la Justicia es exigir que se cumplan las condenas y se resuelvan los casos pendientes. Defender la Dignidad de las víctimas es no permitir que sus asesinos y sus cómplices las humillen”, han sentenciado.



En este acto, el presidente de Nuevas Generaciones ha adelantado que mañana solicitarán por escrito a la Delegación de Educación que el próximo colegio o instituto que construyan en la capital lleve el nombre de Miguel Ángel Blanco, “porque al final los estados y las naciones necesitan sus héroes y santoral civil, y que mejor que un joven de 29 años que luchó en un lugar, donde no lo hacía todo el mundo, por sus compañeros y que dio lo más importante que tenemos que es la vida”.



Por su parte, el presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha felicitado a formación juvenil por su compromiso con la celebración de este acto y ha reprochado a los responsables del Gobierno socialista “el relato de blanqueamiento de esos días y de los criminales que quieren hacer ahora”, y por ello, ha pedido que “ninguna víctima caiga en el olvido”.



Castillo ha criticado que después de 25 años, y más de 800 asesinatos de esta banda, “el PSOE haya olvidado” el significado del sentido de Estado que tienen que tener los partidos de Gobierno, “nos han traicionado a las más de 800 personas que defendían la libertad de vivir en el país vasco, y de sentirse igual de vasco que español, o de defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de defender nuestra Constitución desde algún cargo político”.



El presidente provincial ha lamentado que ese partido que debería de tener sentido de Estado ahora mismo tenga en Bildu, aquellos que son herederos de ETA, a su socio prioritario de Gobierno. “En aquellos que no se sienten para nada avergonzados de su origen, ni sienten la necesidad de reparar ese daño ayudando a esclarecer los cientos de asesinatos investigados”. En este partido que debería ser de Estado y que ahora es de Gobierno “tiene el mejor socio posible para sus intereses y para su supervivencia y ahí están todas las cesiones que están realizando para logarlo”, ha zanjado Castillo.