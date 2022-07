XX Edición del Festival Ducal dedicada a las mujeres de Pastrana

viernes 08 de julio de 2022 , 12:21h

Su nueva directora, Susana Díaz, además de reivindicar los personajes que un día habitaron e hicieron historia en la Villa Ducal, este año con el foco puesto en las figuras femeninas, conocidas y no tanto, busca en 2022 propiciar un festival más tangible y participativo de forma que pastraneros y visitantes se adentren en el siglo XVI de una forma real y vivencial.



La vigésima edición del Festival Ducal de Pastrana y segunda con el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional, gira en torno a la mujer. Ya sin ninguna restricción derivada de la pandemia, tanto el espectáculo audiovisual como los distintos actos programados están representados u orientados hacia la figura femenina.



Un buen ejemplo de ello es la exposición que tendrá lugar en la Iglesia de San Francisco 'Mujer, nobleza y poder'. Comisariada por la directora del Archivo de Nobleza de Toledo, Aranzazu Lafuente, la muestra propone un viaje en el tiempo hasta el mundo de grandes personajes femeninos que fueron piezas destacadas en el tablero político de su época. Su inauguración está prevista el jueves, 14 de julio, a las 18 horas. Así, el público podrá disfrutar de ella a lo largo del fin de semana del propio Festival (14-17 de julio), y posteriormente hasta el mes de septiembre.



Asimismo, la nueva directora del Festival Ducal, la pastranera Susana Díaz que toma el relevo de Javier Gumiel, ha incluido en el programa de 2022 la lectura de versos de poetisas del Siglo de Oro español, como fueron Leonor de la Cueva y Silva o Catalina Ramírez de Guzmán. “Todas ellas son poetisas, grandes escritoras, poco conocidas a las que hemos querido dar visibilidad en esta edición”, señala Díaz.



Otro de los grandes argumentos del Festival Ducal es la música. Así, el gran órgano de tubos de la Colegiata de Pastrana tendrá como protagonista en 2022 a una mujer. La organista Susana G. Lastra, en el órgano de la Iglesia-Colegial de Pastrana, interpretará la obra 'Europa en 45 teclas'.



Además de las recreaciones históricas que en Pastrana, gracias a los trajes renacentistas que la Asociación de Damas y Caballeros lleva creando más de 20 años, llegan a ser sublimes, el Festival Ducal tendrá también espacio para la cultura y la docencia. La pastranera Esther Alegre, profesora de la UNED, y su compañera Macarena Moralejo, abordarán el mundo femenino de la nobleza a lo largo del siglo XVI, en una conferencia que lleva por título 'Olvidos e Historias'.



Sin embargo, el gran momento del festival llegará en la noche del sábado, cuando sobre el gran y doble escenario que se ubica frente a la fachada del gran Palacio de Covarrubias sean los propios pastraneros quienes representen su historia, en los mismos lugares en que se produjeron los hechos reales que se van a recrear.



El gran espectáculo audiovisual, que este año se llama 'Grandes mujeres, más que un legado' como el resto de epígrafes del festival, se dedica “a las mujeres que pasaron por nuestra villa y dejaron su huella en ella”, sigue Díaz. No faltaran las referencias Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, o Santa Teresa de Jesús, pero también se van a reivindicar otras figuras, como la de Ana de la Cerda y Castro, abuela de la princesa de Éboli, quien compró la villa de Pastrana haciendo volver a sus habitantes a tiempos señoriales ya superados, algo que “como descubrirán si acuden al festival, no gustó nada en Pastrana”, señala la directora; o la de Catalina de Cardona, autoproclamada nueva reformadora de la orden del Carmelo, “cuyo paso por la villa no dejó indiferente a nadie”, añade. Estas jugosas aportaciones a la recreación de la historia de Pastrana cuentan con guion de Díaz, y serán representadas por no menos de 40 actores y actrices pastraneros.



A lo largo del Festival, se han programado los tradicionales desfiles de trajes renacentistas, pasacalles, títeres o mercado de artesanos en las distintas plazas de la Villa Ducal, pero en la edición de 2022, además de la reivindicación del pasado pastranero, que es el gran argumento en torno al que gira el festival, se ha querido que el público pueda disfrutar de un festival más tangible y participativo. “Contaremos con talleres, juegos, animales… En definitiva, queremos que pastraneros y visitantes puedan disfrutar de todas las atracciones visuales que les hemos preparado, y del teatro, por supuesto, pero que también puedan adentrarse en el S.XVI de una forma real, vivencial, que todos formen parte del Festival Ducal de Pastrana”, asegura Susana Díaz.



El Festival Ducal de Pastrana es posible gracias a la colaboración y el esfuerzo de un gran equipo de voluntarios que lleva meses trabajando en él, y del patrocinio de prácticamente todos los comercios y empresas de Pastrana, además del que ofrece el propio Ayuntamiento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y Naturgy.



Un año después de que el Festival Ducal recibiera su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional, Luis Fernando Abril, alcalde de Pastrana se muestra ilusionado con el comienzo de la XX Edición, “que los pastraneros hemos podido, por fin, preparar con mimo, suficiente antelación, y ya sin las restricciones derivadas de la pandemia”. El alcalde de Pastrana califica al Festival Ducal como “una seña de identidad del pueblo, de la provincia y de la región que gracias al esfuerzo, trabajo y al rigor del pueblo de Pastrana, pone en valor nuestra historia, personajes y patrimonio”.



Historia del Festival Ducal de Pastrana

El Festival Ducal de Pastrana inicio su andadura en el año 2001, entonces bajo el título de Fiestas Ducales. Nació con la idea de convertirse en unas jornadas de teatro con compañías de primera línea. Su primer director, Juan Pedro de Aguilar, impulsó la creación de la Asociación de Damas y Caballeros, iniciando con ello el taller de costura donde se confeccionarían los trajes que habrían de lucirse esos días y recuperó el grupo de teatro amateur 'Moratín' de Pastrana. Durante sus primeros años, ésta fue la identidad del festival, el teatro y los desfiles que abarcarían el Gótico y el Siglo de Oro.



Más tarde, la llegada de nuevos directores, y de nuevas ideas, empezó a plantear alternativas, con el teatro igualmente como principal argumento, pero dando entonces el giro de contar la propia historia, tan rica, de la Villa Ducal. Fue entonces cuando se creo la Federación de Asociaciones de Pastrana, compuesta por la Asociación Damas y Caballeros, Coral La Paz, Grupo de Teatro Moratín, la Banda de Música de Pastrana, Asociación de Empresarios y Ayuntamiento, creándose así la marca Festival Ducal de Pastrana.



Los responsables y directores comenzaron entonces a revivir la historia de la villa y sus personajes con espectáculos, bailes renacentistas, títeres y romanceros, representaciones y desfiles, vistiendo con reposteros, banderas, escudos y pendones las calles y plazas de la villa. Todo este trabajo se ha hecho acreedor a diferentes reconocimientos otorgados al festival, como el de ser miembros de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas (AEFRH), y a consecuencia de ello, pertenecer a Federación europea, Popular Nueva Alcarria (2019) o convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional (2021). En definitiva, Pastrana regresa por unos días al siglo XVI, contando la historia de los personajes que un día habitaron Pastrana: la princesa de Éboli y Santa Teresa, dos mujeres enfrentadas por su carácter, y Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli y hombre de estado. Ellos, junto a otros muchos otros, como Felipe II, Antonio Pérez, Ana de la Cerda, Fray Pedro González o San Juan de la Cruz, muestran cada año en Pastrana en estos días una parte de la historia de Pastrana.



PROGRAMACIÓN XX EDICION DEL FESTIVAL DUCAL DE PASTRANA



JUEVES 14 DE JULIO



20.00h Presentación del festival por el presidente de la Federación de Asociaciones de Pastrana, Don Laureano Losada. Lugar: Iglesia-Colegiata.



20.10h Premio Princesa de Éboli a: Universidad de Alcalá de Henares. Recoge el premio: José Vicente Saz Pérez (Rector de la universidad). Lugar: Iglesia-Colegiata.



20.20h Concierto Grupo de Cámara impartido por la banda de música de Pastrana. “Retales del siglo de Oro”. Lugar: Iglesia-Colegiata



20.45h Lectura de poemas a cargo de las gentes de la villa. “Poetisas del siglo de Oro”. Lugar: Iglesia-Colegiata.



VIERNES 15 DE JULIO



12.00h Animación de calle con músicos y títeres en las diversas plazas de la villa.



12.00h Juegos populares del S. XVI. Lugar: Plaza de los Cuatro Caños.



18.00h Apertura del mercado de Artesanos. Lugar: diversas plazas de la villa.



19.00h Taller de Baile “Danza Renacentista” por Neftis Paloma. Lugar: Plaza de los Cuatro Caños



20.00h Concierto de Órgano “Europa en 45 teclas” de la mano de la organista Susana G. Lastra. Lugar: Iglesia-Colegiata (Entrada: 2€).



21.30h Espectáculo de fuego. Regalo del pueblo a los príncipes de Éboli. Lugar: Plaza del Deán.



22.00h Desfile de las Velas. Salida desde la Plaza del Deán pasando por calle de San Francisco, calle La Palma, calle Heruelo hasta Colegiata.



SÁBADO 16 DE JULIO



12.00h Animación de calle con músicos, títeres y romanceros en las diversas plazas de la villa, Neftis Paloma y calesa con ponis para los más pequeños,



12.00h Apertura del mercado de Artesanos. Lugar: diversas plazas de la villa.



12.00h Inicio de Talleres, juegos populares del S. XVI y Granja Escuela. Lugar: Plaza de la Iglesia y Plaza de la Hora



13.00h Conferencia “Olvidos e historias” impartida por Esther Alegre Carvajal. Escritora, doctora de historia del arte por la UNED, licenciada en geografía e historia (Especialidad moderna por la UAM) y Macarena Moralejo Ortega. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Lugar: Caballerizas del Palacio Ducal.



18.00h Apertura de Talleres y Granja Escuela. Lugar: Plaza de la Iglesia.



18.30h Espectáculo de “Danza Andalusi”, seguido por un taller de baile a cargo de Neftis Paloma. Lugar: Plaza de los Cuatro Caños.



19.30h Concentración de los distintos grupos que participan en el desfile. Lugar: Calle Princesa de Éboli.



20.00h Comienzo del desfile. “Primeras pisadas”. Salida desde la Plaza de la Hora seguido por calle Mayor, plaza de los Cuatro Caños, plaza de la Iglesia y regreso a Palacio por calle Mayor. Durante el desfile, espectáculo ecuestre en la Plaza de la Hora.



21.15h Espectáculo de danza Sufi a cargo de Neftis Paloma. Lugar: Plaza de la Hora



22.00h Espectáculo audiovisual “Grandes mujeres, más que un legado”. Momentos de las distintas mujeres que pasaron por la villa y dejaron su huella en ella. Lugar: Plaza de la Hora.



Colaboran: Asociación de Damas y Caballeros y Coral La Paz. Dirección: Susana Díaz Garrido.



DOMINGO 17 DE JULIO



11.30h Paseo de Nobles y Clero desde Palacio a la Colegiata. “El Clero y la Nobleza acuden a misa”.



12.00h Misa del Ángelus cantada por la Coral La Paz. Lugar: Iglesia-Colegiata.



12.00h Apertura del mercado de Artesanos. Lugar: Diversas plazas de la villa.



13.00h Regreso de Nobles y Clero a Palacio.



14.00h Clausura del festival.