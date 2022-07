Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Guadalajara es la provincia MÁS JOVEN de Castilla La Mancha

El envejecimiento se dispara en Castilla-La Mancha en 2022 hasta el 123,6%: se contabilizan 123 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 06 de julio de 2022 , 12:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un año más, las cifras de envejecimiento en nuestro país, y en todas las comunidades autónomas, vuelven a sorprender al alza. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 Castilla-La Mancha ha registrado un nuevo máximo de envejecimiento, del 123,6% o, lo que es lo mismo, y se contabilizan 123 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Esta cifra supone el mayor crecimiento interanual de toda la serie histórica, de 3,4 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que el año pasado se situó en un 120,2%.



En otras palabras, Castilla-La Mancha nunca había envejecido tanto en un año.



La Fundación Adecco ha analizado estos datos con las siguientes conclusiones:



• La cifra ha experimentado un crecimiento de 3,4 puntos porcentuales con respecto a 2021, cuando alcanzó el 120,2%. Se trata del mayor incremento interanual registrado en toda la serie histórica. En otras palabras, Castilla-La Mancha nunca había envejecido tanto en un año.



• A pesar de este elevado crecimiento, Castilla-La Mancha sigue siendo una de las regiones más jóvenes de España, con una tasa de envejecimiento más baja que la nacional (133,5%). Actualmente, ocupa el puesto número 14 en el ránking de comunidades más envejecidas y solo Comunidad de Madrid (117%), Andalucía (111,8%), Baleares (108%) y Murcia (92%) registran índices más bajos que la región castellano-manchega.



• Por provincias, lidera el ranking de envejecimiento Cuenca (171%,6, es decir, se contabilizan 171 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16), seguida de Ciudad Real (139,8%), Albacete (131,2%) y Toledo (108,9%). Guadalajara (98,2%) es la única provincia joven de la región (98,2%).



• La tasa de natalidad alcanzó en Castilla-La Mancha en 2021, la cifra más baja de toda la serie histórica, con 7,1 nacimientos por cada 1000 mujeres, un 44% menos que hace una década. La tasa de fecundidad anotó un valor mínimo de 1,22 hijos por mujer (igual que en 2021), muy por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1). Mientras, la esperanza de vida continúa su escalada y hoy se sitúa en los 83 años.



• El ratio de afiliados por pensionista se sitúa en Castilla-La Mancha en un 1,88, aún lejos de la tasa de 2,6, que sería necesaria para que desapareciera el actual déficit contributivo de la Seguridad Social.



• La Fundación Adecco reivindica el talento sénior como indiscutible motor para la competitividad de las empresas y del país en su conjunto: “el empleo de los profesionales mayores de 55 años no solo es un asunto de justicia social, sino un elemento clave para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, particularmente en lo que respecta al sistema de pensiones. La discriminación laboral por edad es una absoluta sinrazón, en medio de un invierno demográfico en el que la edad de jubilación tiende al alza y en el que los profesionales sénior van a convertirse en la fuerza laboral dominante. Sin embargo, no se trata únicamente de un tema económico, sino de un factor crítico para promover un envejecimiento saludable y activo, teniendo en cuenta que el desempleo, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, es uno de los grandes disparadores de problemas de salud mental (depresión, estrés, etc.) cada vez más frecuentes entre los desempleados mayores de 55 años”- asegura Francisco Mesonero, DG de la Fundación Adecco.