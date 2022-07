“Page, con su gestión, hace más pobres al conjunto de los castellanomanchegos y se niega a aplicar la única solución que es la bajada de impuestos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 04 de julio de 2022 , 17:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que, ante el panorama de “dificultad extrema” que viven los castellanomanchegos, la alternativa al socialismo “está lista” porque “otra Castilla-La Mancha es posible”.



Así lo ha indicado en rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha incidido en que esta alternativa se llama Partido Popular, con el presidente Alberto Núñez Feijóo a la cabeza porque “otra España es posible, de prosperidad, de bienestar, de crecimiento, con seriedad, con rigor, con solvencia”.



Y también es posible una Castilla-La Mancha “orgullosa de sí misma, que crece, que genera oportunidades, que está a la vanguardia y no a la cola. Una Castilla-La Mancha sin límites, en la que los castellanomanchegos presuman de su tierra orgullosos”. “Crecer es posible, llegará en menos de un año y tendré el honor de liderar Castilla-La Mancha bajo las siglas del PP”.



Núñez ha relatado la situación por la que atraviesa la Comunidad Autónoma, que se sitúa con la peor tasa de inflación del país, un 10,6% en el último dato conocido, que se actualizará esta semana y que “será mayor”. “Page, con su gestión, hace más pobres al conjunto de los castellanomanchegos y se niega a aplicar la única solución que es la bajada de impuestos”, ha destacado.



Además, ha señalado que Castilla-La Mancha tiene una calidad de vida porcentualmente peor que la del resto de regiones, porque somos la cuarta Comunidad Autónoma más pobre y con peor nivel de vida, según un informe de la Unión Europea. Núñez también se ha referido al informe de Funcas que señala que la región crece por debajo de la media nacional, con un 3 por ciento sobre el PIB, cuando la media de España se sitúa en un 4,2 por ciento.



El líder del PP-CLM ha indicado que, según los datos del Consejo General de Notarios, Castilla-La Mancha tiene uno de los peores niveles de creación de empresas del país, ya que mientras Madrid crea 1.984 empresas y Andalucía 1.515, Castilla-La Mancha crea 214 en un mes. “Mientras Andalucía y Madrid aplican una política de bajada de impuestos y de simplificación administrativa, Castilla-La Mancha apuesta por más impuestos y más burocracia”.



Núñez ha dicho que, mientras una familia que gana de media 30.000 euros paga 4.692 euros en Madrid o 4.800 euros en Galicia por el Impuesto de la Renta, en Castilla-La Mancha paga 4.932 euros. “Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma con mayor presión fiscal, solo por detrás de Cataluña y Cantabria”.



El presidente regional del PP ha afirmado que desde que Page asumió el Gobierno en 2015, la deuda ha crecido en dos mil millones de euros, endeudando a los castellanomanchegos en estos siete años. “Además, somos una de la cuatro Comunidades Autónomas con peores salarios del país, con 2.600 euros menos que en el conjunto del país” y Castilla-La Mancha es la región que “peor gestiona las ayudas que llegan del Estado a través de los Fondos Europeos, con solo un 39 por ciento”.



Igualmente, según la Agencia de Pobreza Europea, Castilla-La Mancha se sitúa en un 27,4 por ciento. “Esta es la realidad, Page nos hace más pobres”.



LOS COMPROMISOS “CUMPLIDOS” DE PAGE



De otro lado, Núñez se ha referido a las declaraciones de Page en las que afirma “que ha cumplido sus objetivos” en estos siete años de Gobierno socialista. “¿Qué objetivos ha cumplido Page? ¿Dejar a Castilla-La Mancha como una de las regiones más pobres del país o que los castellanomanchegos sean los que hacen un mayor esfuerzo fiscal?”.



“¿Cuáles eran sus objetivos, que Castilla-La Mancha sea la Comunidad Autónoma con la mayor tasa de inflación del país?”, ha preguntado, al tiempo que ha recordado que si también entra de sus objetivos que durante la pandemia Castilla-La Mancha haya sido la región con mayor tasa de mortalidad, con mayor tasa de letalidad y que menos pruebas diagnósticas hace por cada 100.000 habitantes.



También, Núñez ha cuestionado a Page si “ha cumplido sus objetivos” cuando ha faltado al respeto a los castellanomanchegos. “¿Era su objetivo insultar a los maestros, a la Universidad, a los sanitarios, a los mayores y a los fallecidos?”.



“Una cosa está clara y meridiana, Page se ha convertido en el peor gestor autonómico del país, es el presidente que peor gestiona”, ha dicho, al tiempo que ha explicado que “la gestión es más necesaria que nunca”.



El presidente del Partido Popular ha aseverado que lleva tres años redactando su programa electoral. “Los expertos son los más de dos millones de castellanomanchegos con los que me reúno día a día, a los que visito. Aquellos colectivos, asociaciones y entidades con las que pactamos las medidas que llevamos al Parlamento regional”.



Núñez ha destacado que su programa para gestionar Castilla-La Mancha en menos de un año será aquel que ha rechazado el PSOE pleno tras pleno en las Cortes regionales.



Por último, el presidente regional de los ‘populares’ ha añadido que “oír al PSOE decir que van a redactar un programa que no es del PSOE es sorprendente”. Así, Núñez ha enmarcado estas declaraciones en la “mala conciencia” de Page, que ha votado en sede parlamentaria a favor de los indultos, se ha negado a reprobar al ministro Garzón por sus ataques a la ganadería y se ha negado a apoyar la eliminación de los impuestos a los hidrocarburos.



Por todo esto, Núñez ha retado a Page que, si va a renegar del PSOE en las próximas elecciones, que lidere una lista independiente, porque si finalmente lidera la papeleta socialista “habrá vuelto a mentir a los castellanomanchegos”.