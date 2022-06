Núñez felicita a Juanma Moreno por su victoria histórica en Andalucía: “El PP es un partido de mayorías, el cambio de ciclo en la política española es imparable”

lunes 20 de junio de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha felicitado hoy al presidente Juanma Moreno por su victoria histórica en Andalucía y ha destacado que el PP es un partido de mayorías y que el cambio de ciclo en la política española es “imparable”.



Así se ha pronunciado Núñez, -en rueda de prensa-, donde ha recalcado que el PP es “un partido ganador en toda España” y ha asegurado que “está convencido” de que, tras la mayoría absoluta en Andalucía, ha quedado confirmado que nuestro partido tiene una clara vocación de mayoría de Gobierno.



En este sentido, ha insistido en que ayer, “ganaron todos los andaluces”, ya que, la victoria de Juanma Moreno es el triunfo de la buena gestión, del rigor y de una manera de hacer política que se ha demostrado que es buena para Andalucía y para el conjunto del país.



De esta manera, ha afirmado que el presidente Juanma Moreno salió a ganar las elecciones y así lo ha hecho porque el PP es un partido de mayorías. “Somos un partido de Gobierno que ha venido a gobernar y a gobernar con rigor, con una gestión eficaz y con excelencia, pensando en los ciudadanos”.



Así mismo, ha destacado que Andalucía “ha hablado” y que sus ciudadanos han apostado por un modelo de crecimiento económico, de estabilidad social, de ilusión y de gestión seria y rigurosa. Y, por tanto, los andaluces han confiado en esta consolidación del cambio tranquilo y moderado que se inició hace unos años y que ayer se consolidó en forma de mayoría absoluta.



Además de esto, ha señalado que, la Junta que preside Juanma Moreno ha sido un claro ejemplo de honestidad, de rigor y de claro compromiso por su tierra, “cuestiones que son claves para el PP”.



Por eso, el cambio político en Andalucía es un cambio con una tendencia clara para nuestro país que ya comenzó con la mayoría absoluta de Feijóo en Galicia, y que también se ha mostrado en Madrid con la victoria de Ayuso y que ayer se consolidó en con Juanma Moreno.



“Un cambio de ciclo que ha llegado a la política española para quedarse, ya que, se trata de un cambio de tendencia que apuesta por el rigor en la gestión y en una política pegada al terreno, con confianza en el territorio y sus paisanos y con honestidad”, ha indicado.



Ayer ganó el PP, pero perdió el socialismo



También, ha asegurado que ayer ganó el PP, pero perdió el socialismo, puesto que perdió Sánchez y todos los dirigentes socialistas que le protegen. “Perdió el socialismo y sus socios”, aquellos que quieren romper España y que atacan a nuestro país, y también perdieron los que “no alzan nunca la voz en un Comité Federal o los que nunca van a Moncloa a decir lo que realmente piensan de Sánchez”.



Núñez ha afirmado que ayer perdió el socialismo que sube impuestos, el que da la espalda al campo, el que no lucha por los agricultores, ganaderos y por la industria agroalimentaria, y el que no confía en los autónomos y deja perder más de la mitad de dinero que llega de Europa para ellos.



“Ayer perdió el socialismo de la mala gestión, el que es incapaz de ser riguroso, ayer perdió el socialismo de Sánchez y del que lo permiten y aplican sus mismas políticas”, ha recordado.



Frente a ello, el PP-CLM ha intentado traer a Castilla-La Mancha todas aquellas medidas que funcionan en las comunidades gobernadas por el PP fruto de las reuniones que mantuvo el presidente Núñez con Juanma Moreno y con Ayuso, (iniciativas centradas en políticas para autónomos y baja fiscalidad), pero que siempre ha contado el rechazo del PSOE y de Page en sede parlamentaria.



Page, mucho ruido y pocas nueces



Por otra parte, Núñez ha advertido que, en los próximos días, vamos a ver a un Page que va a tratar de “desmarcarse” de Sánchez, ofreciendo muchos titulares, pero que, va a ser más de lo mismo, “poco ruido y muchas nueces”.



Por eso, ha asegurado que hoy, Page tiene una oportunidad excepcional en el Comité Federal del PSOE de “levantar la mano” y decirle a Sánchez lo que piensa, pero que, sin embargo, “no dirá nada” y “dejará algún que otro titular en la puerta” pero “cara a cara” no se atreve”. “Mucho titular y poca gestión”, ha indicado.



Así, ha recordado que, si Page no habla, “seguirá siendo cómplice del Sanchismo” porque, además, aplica sus mismas políticas en nuestra tierra con más impuestos, nuevos impuestos, más burocracia, pésima gestión, y negándose a reprobar al ministro Garzón o rechazar los indultos.