Unidas Podemos-Izquierda Unida de Guadalajara se suma a la concentración "Renovables sí, pero no así: no megaplantas" este sábado, 11 de junio en la Plaza de Santo Domingo

En Guadalajara existen más de 70 proyectos de nuevas plantas en tramitación, que suman una extensión de más de 7.000 hectáreas, equivalentes a 9.300 campos de fútbol

viernes 10 de junio de 2022 , 05:54h

Unidas Podemos-Izquierda Unida de Guadalajara reconoce su preocupación por la mega expansión de proyectos de energía renovable fotovoltaica en la provincia de Guadalajara. Por ello, este sábado, 11 de junio, estará presente en la concentración `Renovables sí, pero no así: no megaplantas´ en protesta por “la avalancha” de proyectos fotovoltaicos que hay programados en Guadalajara especialmente, los cuales ocupan extensos territorios. Actualmente, existen en Guadalajara más de 70 proyectos de nuevas plantas en tramitación, que superan una extensión de 7.000 hectáreas, equivalentes a 9.300 campos de fútbol. Por ejemplo, en la comarca de la Campiña, las megaplantas fotovoltaicas suman más de 4.500 hectáreas; en la zona de la Alcarria se prevé un millar de hectáreas de extensión; y otras 1.500 hectáreas en los llanos próximos al norte de la capital. Daniel Touset, diputado provincia de Unidas Podemos-Izquierda Unida: “Estamos hablando de un `boom´descontrolado, de una burbuja especulativa desmesurada que hipotecará nuestro territorio para las próximas cuatro décadas y que ya está ocasionando graves perjuicios para el patrimonio natural y la diversidad biológica”.



Desde el grupo político de izquierdas ya han manifestado en varias ocasiones la necesidad de diseñar e implantar un modelo planificado en cuanto a las energías renovables: un modelo que no cause grandes transformaciones en el bienestar, salud y desarrollo de los seres vivos que habitan en estos entornos; y un modelo que constituya garantías ambientales.



“Somos defensores del impulso a las energías renovables, pero este modelo invasivo causará lamentables consecuencias. Y aun por si fuera poco, estos proyectos solo favorecen y lucran a las compañías eléctricas y son ineficientes, puesto que no repercutirán en una bajada en el precio de la luz suministrada a ciudadanos y ciudadanas”, señala Touset.



En la marcha, convocada por Aliente Guadalajara, estarán presentes Ecologistas en Acción Guadalajara, PEA, La Campiña Verde, ADEPRU, Dalma y ADAEC.