Monforte (UGT) : “En un solo año hemos aumentado considerablemente nuestras cifras de representación y afiliación”

martes 07 de junio de 2022 , 14:08h

En un encuentro informativo con los medios de comunicación, el secretario general de UGT Castilla-La Mancha ha presentado un balance de resultados muy positivo del primer año al frente del sindicato. Junto al incremento en representatividad y afiliación, Luis Manuel Monforte también ha informado de que se ha multiplicado por cuatro la oferta formativa; de la apertura de nueve oficinas técnicas de Prevención de Riesgos Laborales; y del empuje dado a las áreas de Mujer, Jóvenes y Medio Ambiente, entre otros asuntos



“Hace un año nos propusimos dar un impulso importante a la UGT de Castilla-La Mancha, un impulso que nos ha supuesto también estar más cerca que nunca de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra y conocer de primera mano los problemas de los castellano-manchegos, de cada centro de trabajo, de los delegados y delegadas…”. Así arrancaba el secretario general de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, su intervención en el desayuno ofrecido hoy en Toledo para valorar su primer año al frente del sindicato.



Arropado por los miembros de su Ejecutiva, en este encuentro con los medios de comunicación Monforte ha presentado un balance de resultados muy positivo en el que destaca una mejora del 11% en representatividad sindical en solo un año. “Nos hemos convertido en la primera fuerza sindical de Guadalajara y nuestros delegados y delegadas –a quienes agradezco mucho su esfuerzo- están trabajando duro para serlo en el resto de provincias”.



“Los trabajadores y trabajadoras de la región están llamando a nuestras puertas; de hecho, también estamos creciendo en afiliación”.



El secretario general de UGT Castilla-La Mancha se ha referido igualmente al “ambicioso proyecto de formación” puesto en marcha, un proyecto que ha llevado a multiplicar por cuatro la formación que se venía ofreciendo; a las nueve oficinas técnicas de atención abiertas en materia de Prevención de Riesgos Laborales; al programa de asesoramiento de Formación Profesional para el Empleo dirigido a personas trabajadoras y desempleadas; a la campaña de asesoramiento para que los trabajadores y parados conviertan su experiencia laboral y competencias profesionales en una titulación profesional; y a los cursos sobre la reforma laboral que se están ofreciendo a los delegados y delegadas, con un canal de asesoramiento permanente para resolver todas las dudas.



Para el responsable regional del sindicato, en este último año, UGT también ha dado un empuje destacado a tres áreas básicas para “avanzar en derechos e igualdad”: mujer, jóvenes y medio ambiente. En mujer “hemos impartido más de 20 talleres sobre planes de igualdad y estamos formando a nuestros delegados y delegadas en igualdad”. En segundo lugar, resaltaba que en UGT “queríamos acercarnos a los más jóvenes y a sus dificultades para acceder al mercado laboral; por ello creamos RUGE, un órgano dentro del sindicato con capacidad propia para marcar sus líneas de actuación”. En tercer lugar, respecto a medio ambiente, “creamos la Secretaría de Agenda 2030, dentro de la cual estamos realizando formación, incluyendo cláusulas en los convenios y siendo ejemplo en sostenibilidad, con sedes más eficientes energéticamente”.



“Muchos de vosotros sabéis que vengo del barro, del sindicalismo puro, de hacer elecciones… Este año ha sido vertiginoso para mí y es que he sido un secretario general recién llegado que ha tenido encima de la mesa importantes acuerdos laborales: el acuerdo de pensiones, el SMI y la reforma laboral”. Monforte también hacía mención a los avances conseguidos en Castilla-La Mancha: el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales; la Estrategia Regional frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha… “En esta comunidad hay diálogo social, algo muy importante para ser atractivos y que las grandes empresas se asienten en nuestro territorio”.



“Hay que hacer una reforma de las Políticas Activas de Empleo”



No sin antes apuntar al problema de la siniestralidad laboral que tiene la comunidad –la segunda del país con mayor índice de incidencia-, UGT Castilla-La Mancha ha expresado hoy su preocupación por los colectivos en dificultades y por la situación de muchos trabajadores y trabajadoras que –dados sus bajos salarios y el incremento de la inflación- no pueden llegar a fin de mes. El sindicato pone el foco en los parados de larga duración, concretamente en los “parados estructurales” ya que en CLM el 33% de los desempleados lo son de larga duración. Monforte abogaba en este sentido por reformar las Políticas Activas de Empleo y acabar con una realidad muy preocupante: “El 90% de los parados no utiliza ni recibe los servicios públicos de orientación, colocación, formación y asesoramiento laboral”.



El secretario general de UGT CLM concluía afirmando que “somos un sindicato de clase con 133 años de historia y con experiencia en superar crisis. Gracias a los sindicatos de clase -esos que muchos se empeñan en denostar- se han conquistado derechos fundamentales como la jornada de 8 horas, las vacaciones retribuidas, los convenios colectivos… no son derechos que cayeron del cielo, los tenemos gracias a los delegados y delegadas de UGT”.



“Hace un año mirábamos al futuro con vértigo, incertidumbre y mucha ilusión. Hoy. 12 meses después, lo hacemos de frente, con determinación y satisfechos de los frutos recogidos”.