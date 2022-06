El PP denuncia la “sangría y ruina” a la que la Junta de Page somete al patrimonio, permitiendo que 115 valiosos monumentos incluidos en la Lista Roja corran peligro de desaparecer

jueves 02 de junio de 2022

El diputado regional del Partido Popular, Benjamín Prieto, ha denunciado la “sangría y ruina” a la que el actual gobierno de la Junta de Comunidades tiene sometido al patrimonio regional “permitiendo el más que evidente deterioro de valiosos inmuebles, hasta el punto de acumular ya 115 de ellos en la Lista Roja de Hispania Nostra”. “Somos la tercera región de España con más monumentos en peligro”, ha añadido el representante conquense. Prieto ha planteado la solución más evidente ante esta “grave situación” que no es otra que “la inversión en la rehabilitación. El patrimonio representa nuestra historia y constituye un potencial real de desarrollo para generar riqueza y empleo en nuestros municipios” y ha lamentado “la insensibilidad y el desdén de los gobernantes socialistas regionales que permiten el malgasto de millones de euros en una fundación privada, como la de Roberto Polo, “que no nos ha aportado nada, mientras permiten que iglesias, castillos, palacios o murallas centenarias se estén viniendo abajo".



Prieto no ha dudado en reconocer que sus viajes por la región, y en especial por la provincia de Cuenca, le han llevado a conocer de primera mano la gran mayoría de los 115 monumentos más amenazados de Castilla-La Mancha, “para mí tienen todos ellos el mismo valor, tanto el último que se incorporó el pasado 21 de mayo, la Iglesia mudéjar de San Miguel, en Talavera de la Reina, como el acueducto romano de Albatana, en Albacete, que lleva más tiempo y se encuentra en el otro extremo de la región”, ha señalado.



También ha recordado Benjamín Prieto su etapa como presidente de la Diputación de Cuenca, “nos emprendimos en la ardua pero gratificante tarea de rehabilitar nuestro patrimonio y conseguimos que la mitad de los monumentos de la provincia que se encontraban en grave peligro de desaparecer pasaran de la Lista Roja a la Verde”. “Desafortunadamente el Psoe nunca compartió este proyecto y en cuanto tuvo oportunidad, hace tres años, frenó en seco la labor que se venía realizando en Cuenca, anulando la mayoría de las inversiones”.



El diputado conquense ha enumerado varios monumentos a los que las administraciones socialistas “han abandonado” y ha citado un ejemplo “culmen de estos despropósitos” como es el Palacio de los Gosálvez, ubicado entre Cuenca y Albacete y perteneciente al término municipal de Casas de Benítez, “un majestuoso paraje que aglutina monumentos y naturaleza, BIC e incluido en la Lista Roja, para el que había destinado 1.000.000 de euros y que la actual Diputación de Cuenca suprimió”. La gravedad de este caso en concreto es que “en diciembre de 2020, a instancias de la Fiscalía, la Junta de Comunidades da traslado, precisamente, a la Diputación Provincial de Cuenca para que ejecute las obras necesarias que eviten la ruina del edificio. Hasta la fecha ninguna administración ha acometido ni una sola actuación”. Prieto ha mostrado su convicción de que si las históricas estaciones de tren del tramo Cuenca-Utiel se hubieran recuperado, como estaba previsto con el proyecto Serranía en Vía, “ahora quizás al Gobierno de España, con la complicidad de la Junta, le hubiera sido más difícil cerrar el ferrocarril”. También se ha referido a la “asfixia económica” a la que la Consejería de Educación y Cultura está sometiendo al Ayuntamiento conquense del pequeño municipio de Villar de Domingo García, de 200 habitantes, “parece mentira que no ayuden a esta localidad a sufragar económicamente los gastos para que pueda continuar abierto su espectacular yacimiento romano, mosaico incluido, ni que tampoco lo promocionen para atraer turismo a esta comarca”, ha criticado.



Para finalizar, Benjamín Prieto ha apremiado a la Junta “a remediar esta más que delicada situación a la que tiene sometida al patrimonio regional” y a que destine “de inmediato fondos, tanto propios como europeos, para su rehabilitación, consignando presupuestos reales y adecuados a las graves necesidades”.