El Ayuntamiento inicia la contratación de las obras de ampliación de la Casa de la Cultura de Azuqueca

"Vamos a destinar cuatro millones de euros a un proyecto fundamental y transformador para la ciudad", ha señalado el alcalde

viernes 27 de mayo de 2022 , 13:24h

El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha aprobado este jueves, 26 de mayo, el proceso de contratación de las obras de ampliación de la Casa de la Cultura, frente al edificio actual en la avenida de Francisco Vives, en el lugar donde estuvo el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Han votado a favor los concejales del equipo de gobierno (PSOE), en contra los representantes de IU y del PP y se han abstenido los ediles de Vox y de Ciudadanos. Durante el debate, el alcalde, José Luis Blanco ha afirmado que se pretende hacer realidad este equipamiento, “necesario y fundamental”, de la forma más eficiente y funcional. Blanco ha señalado, en respuesta al grupo municipal de IU que ha criticado que no se han incorporado suficientes criterios medioambientales, que el edificio contará con un sistema de geotermia y que se está estudiando la posibilidad de dotar al edificio de sistemas de generación de energía con cargo a los fondos europeos Next Generation.



El proyecto del equipamiento, redactado por Martín Fernández Cortés y con un presupuesto de ejecución de 3.989.737,59 euros, fue aprobado en el Pleno del pasado 10 de mayo y contempla un edificio de dos plantas, con nuevas técnicas que abarata costes y reduce plazos de construcción. En el diseño, se ha previsto una zona de terraza en la planta superior, que permitirá desarrollar actividades al aire libre y la futura ampliación del edificio, si fuera necesario.



En materia económica, se ha aprobado el levantamiento del reparo de la Intervención municipal a cuatro facturas relacionadas con el funcionamiento de las Escuelas Municipales Infantiles y a otra correspondiente a un espectáculo de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. Ha votado a favor el grupo municipal del PSOE, en contra Izquierda Unida y Ciudadanos y se han abstenido PP y Vox.



Además, se ha aprobado la utilización de los 5,5 millones de euros del remanente del préstamo a largo plazo concertado por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el año pasado para inversiones previstas en este ejercicio, 2022. José Luis Blanco ha explicado que ese remanente existe porque no se ejecutaron obras previstas en el presupuesto del año pasado que se van a realizar este ejercicio, como la ampliación de la Casa de la Cultura, la Caja o mejoras en calles del municipio, entre otros proyectos e inversiones. El primer edil ha explicado que la existencia de ese remanente permite aminorar el préstamo previsto para este año desde los 11,7 millones de euros hasta los 6,2 millones. Han votado a favor los ediles del gobierno municipal y en contra, los grupos de la oposición, que han acusado al gobierno municipal de electoralismo.



Mociones

En el apartado de mociones, la propuesta de Vox instando a mejorar la atención presencial en entidades bancarias del municipio especialmente a colectivos vulnerables ha sido aprobada por unanimidad. Todos los grupos han coincidido en la necesidad de auxiliar a personas que por su edad o por su condición personal tienen dificultades para realizar gestiones económicas a través de internet. La concejala de Igualdad de Oportunidades, Piedad Agudo, ha recordado que el Ayuntamiento ha realizado dos talleres –el último este mismo jueves- para ayudar a las personas mayores en el uso de la banca digital.



La segunda moción de Vox, que proponía la implantación de la plataforma Bizum para pagos municipales también ha sido aprobada por unanimidad. El portavoz del gobierno municipal, David Pinillos, ha explicado que, según ha informado el Tesorero municipal, en estos momentos Bizum no cumple con los requerimientos del sistema Cuaderno 60 que se utiliza para registrar los pagos en el Ayuntamiento de Azuqueca, ya que, entre otros aspectos, no permite el registro de los titulares ni de los ingresos, por lo que la implantación de la plataforma se implementará cuando sea posible técnicamente.



La propuesta del PP para solicitar el aplazamiento de la construcción del edificio multifuncional ‘La Caja’ y destinar el presupuesto a unas nuevas dependencias para la Policía Local ha sido rechazada. Han votado a favor los grupos de la oposición y en contra, el equipo de Gobierno, que ha defendido la necesidad de ambos proyectos en la ciudad.



Por último, se ha retirado del debate la moción presentada por el PSOE con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El alcalde ha explicado que “se buscará la unanimidad para que Azuqueca se posicione” sobre este asunto.