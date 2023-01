Blanco: “Las obras del área comercial van a mejorar la movilidad sostenible y a potenciar los negocios”

El alcalde visita los trabajos, que se están ejecutando con cargo a los fondos europeos 'Next Generation'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 31 de enero de 2023 , 19:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Avanzan las obras de mejora de la accesibilidad y los equipamientos previstas por el Ayuntamiento en el área comercial de Azuqueca de Henares, con cargo a la subvención concedida por los fondos Next Generation de la Unión Europea y cuyo expediente de contratación se inició el 8 de septiembre del pasado año 2022.



Los trabajos se han iniciado por la avenida de Guadalajara, avanzando en el sentido del tráfico, para continuar después por la calle Cuenca y finalmente por la avenida Torrelaguna. “Vamos a actuar en esta zona, con el objetivo de apoyar y potenciar la actividad comercial de la ciudad, dando más visibilidad a los negocios allí asentados, al tiempo que fomentamos la movilidad sostenible al facilitar los desplazamientos a pie”, describe el alcalde, José Luis Blanco, que visitaba este lunes la zona. La obra va a suponer una inversión de 289.657,19 euros.



El regidor recuerda que el Ayuntamiento recibió una subvención de 499.162 euros del Ministerio de Industria a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España a través de los fondos Next Generation para desarrollar el proyecto ‘Azuqueca: comercio abierto, integrado y sostenible’.



Aceras más anchas



“Reforzamos el comercio local, tan importante para la economía y la vida en la ciudad, con el objetivo no sólo de que se mantenga, sino que pueda seguir creciendo”, insiste el primer edil. Con la finalidad de potenciar los desplazamientos a pie, se reducirá el ancho de las calzadas y se ampliarán las aceras –se actúa en 2.800 metros cuadrados de aceras-. “Esta medida provocará la disminución de la velocidad de los vehículos que circulan por la zona al reducirse el ancho de las calzadas y, por tanto, se reducirán las emisiones de contaminantes a la atmósfera y también la contaminación acústica”, detalla Blanco.



“La actuación contempla asimismo la instalación de nuevo mobiliario urbano, así como cambios en la iluminación urbana existente con el fin de homogeneizarla, y destinada especialmente a mejorar la seguridad peatonal”, detalla el edil de Ciudad Sostenible, Antonio Expósito, que se refiere también a la instalación de nuevas farolas en la calle Cuenca, la cimentación para la instalación de cuatro pantallas informativas y la mejora de la accesibilidad de pasos de peatones.