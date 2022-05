Merino: "¿A qué tiene miedo Page para negarse a debatir con Paco Núñez? ¿Qué intereses ocultos le empujan para no bajar los impuestos en Castilla-LA Mancha?"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 23 de mayo de 2022 , 13:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha preguntado hoy a Page a qué tiene miedo para negarse a debatir en sede parlamentaria con el presidente Paco Núñez sobre el modelo fiscal que necesita en estos momentos nuestra tierra.



Además, ha preguntado qué tiene que esconder Page para negarse a explicar a los castellanomanchegos por qué se niega a bajar los impuestos o cuál es su modelo fiscal y económico para los ciudadanos.



Así mismo, ha preguntado qué le asusta o qué intereses ocultos le “empujan” para no bajar los impuestos en Castilla-La mancha, ya que, “si tan bueno es su modelo fiscal y económico por qué no quiere que lo conozcamos todos”.



Así se ha pronunciado Merino, en rueda de prensa, donde ha calificado de “insólita, inédita y hasta inmoral” la respuesta del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, tras afirmar que el pleno monográfico sobre impuestos, - solicitado por el PP-CLM, se celebrará cuando “haya unanimidad” de todos los grupos parlamentarios.



En este sentido, ha acusado a Bellido de ser “el hombre de Paja de Page” y ha calificado de “triste” el hecho de que el presidente de las Cortes Regionales “no pinte nada” y no tenga “ninguna potestad” para decidir.



“Hoy Bellido se ha sacado un conejo de la chistera para evitar que Page explique a los castellanomanchegos por qué no quiere bajar los impuestos en un pleno monográfico”, ha indicado Merino.



De esta manera, ha recordado que el mes de febrero de 2021 se celebró en las Cortes un pleno monográfico sobre fondos europeos a petición del PSOE y sin “unanimidad”, y, además, esta solicitud de los socialistas no contaba con el visto bueno de la Mesa porque no había sido calificada.



Además, ha señalado que dicho pleno se celebró por aplicación de voto ponderado, y que, por lo tanto, no hubo unanimidad de los grupos parlamentarios ni la solicitud fue calificada favorablemente por la Mesa de las Cortes.



“Es vergonzosa la denigración democrática que estamos viviendo en las Cortes con este hombre de paja de Page que se ha convertido el presidente Bellido”, ha apuntado.



También, ha denunciado que el Reglamento y los acuerdos que se toman en la Junta de Portavoces son “vapuleados” continuamente por el presidente de las Cortes siempre que a Page le interesa y cuando no se encuentra cómodo para hablar de ciertos temas, en este caso, -sobre impuestos-, que es la máxima preocupación que tienen ahora mismo los castellanomanchegos ante la desorbitada subida de precios.



“Es un presidente títere que obedece a las órdenes de Page”, un presidente que incumple continuamente el Reglamento y los acuerdos que se toman en la Junta de Portavoces, vulnerando así los derechos de los Grupos Parlamentarios y los derechos de los ciudadanos que tienen “derecho” a saber por qué Page no quiere bajar los impuestos.



Bellido obedece la voz de su amo



Por eso, ha advertido que Bellido “obedece” a la voz de su amo y que, el Reglamento y los acuerdos se cambian para blindar a Page y que no venga a las Cortes a hablar de aquello que interesa a los ciudadanos, saltándose así la separación de los poderes legislativo y ejecutivo.



Merino ha recordado que es habitual que Page no asista a los plenos, que no escuche y que no intervenga en la sesión plenaria. Y, esto demuestra que Page no tiene interés por los problemas de los ciudadanos con un presidente “ausente”.



“Page no quiere escuchar a nadie, y lo único que quiere escuchar es cuando le aplauden sus nefastas políticas sanitarias y económicas”.



La portavoz del GPP ha detallado que Castilla-La Mancha es la región con mayor inflación, con los precios más altos de toda España, y que, en el mes de abril se sitúo en el 10,4 por ciento, siendo los ciudadanos de esta comunidad los más pobres del país, y con una inflación que ya alcanza los dos dígitos.



Y, frente a ello, no hay nadie en el Gobierno regional que dé explicaciones y que diga qué medidas se van a tomar para ayudar a familias, empresas, autónomos, pymes, agricultores y ganaderos.