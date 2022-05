El IES Brianda de Mendoza celebra sus XI Juegos Grecorromanos el 6 de mayo de 2022

jueves 05 de mayo de 2022 , 12:34h

Estos Juegos son el resultado de un proceso que iniciamos hace ya doce años y cuyo impulso nació de una reflexión sobre el peligro del abandono y olvido progresivo al que nuestra sociedad, en general, y el sistema educativo, en particular, somete al mundo clásico.



Curso tras curso, nos esforzamos por mejorar este Proyecto de Centro en el que alumnos, profesores y miembros no docentes nos involucramos con pasión cada nueva convocatoria. El tema de este año son los dioses y diosas griegos y romanos porque para la literatura, la historia y la mitología griega y romana son de lo más fascinantes e intrigantes para leer, escuchar y aprender. La mitología clásica comprende una serie de historias que se presentan de una manera no secuencial, con una cantidad de dioses que a la hora de leer resultan algo fantástico y emotivo por lo que en la lectura y estudio de los mismos se terminan desarrollando lazos sentimentales con el fin de saber siempre un poco más acerca de ellos. Y ese es el ansia de aprender que deseamos despertar en nuestro alumnado.



Dentro de los Juegos incluimos el VI Simposio “Sapere Aude “que se celebrara al mismo tiempo que las actividades deportivas, en una convocatoria en la que este año contamos con un total de doce ponentes, en su mayor parte alumnos y profesores invitados de otros centros, con ponencias diferentes cuyo tema guía es el tema de los actuales juegos. Serán un total de doce interesantes exposiciones; las sesiones se celebrarán en el salón de actos del IES Brianda de Mendoza a partir de las 10:30 de la mañana, y la asistencia es libre para todo el que quiera acercarse y compartir el evento con nosotros. El simposio se clausurará con unas breves representaciones dramáticas de mitos clásicos con los alumnos del IES Buero Vallejo como protagonistas.



Los centros educativos que han respondido a nuestra invitación han sido el IES Buero Vallejo, la Escuela de Arte Elena de la Cruz y el IESO Harévolar de Alovera.



Tras el gran desfile inaugural, el sacrifico a los dioses, el juramento de los atletas y el discurso de Invitación pronunciado por la directora del centro Inmaculada Carlero, se iniciarán las competiciones deportivas basadas en las de las Olimpiadas griegas: Stadium, Dólico, Salto de Longitud, Lanzamiento de Disco,…; se trata de actividades que los alumnos del centro y de los tres centros invitados este año, han preparado a lo largo del curso con sus profesores de E.F. Al mismo tiempo, se desarrollará una Feria con materiales y productos artesanales de Grecia y Roma que los alumnos preparan para ofrecerlas a la comunidad utilizando todo tipo de productos reciclables como plásticos, aceite usado o cualquier otro material y que expondrán en sus “tabernas”; productos que pueden ser comprados usando la moneda romana: el sestercio, ya que la feria cuenta con un centro de cambio de moneda organizado por el Departamento de

Economía. Habrá premios para el mejor disfraz entre los alumnos y profesores, para el aula mejor decorada, para el grupo de alumnos mejor coordinados, para el mejor atleta, para el ganador de la yincana realizada en el Museo Provincial con los datos basados recogidos en un cuento escrito para tal fin en jornadas anteriores.



El ganador total de las competiciones deportivas recibirá el Plato conmemorativo de los Juegos, una manzana y la corona de laurel de los triunfadores.



Estamos seguros de que será, de nuevo, una gran jornada en la que compartiremos experiencias educativas, la satisfacción por el trabajo realizado, la convivencia entre profesores y alumnos de todos los niveles, charlas, espectáculos, y… muchas ilusiones para, desde el momento de la entrega de premios y la clausura oficial de los Juegos, empezar ya a preparar los XII Juegos Grecolatinos del Brianda de Mendoza que intentaremos, como cada año, que superen las expectativas de nuestra comunidad educativa.



¡Os esperamos a todos!

Valete amici!