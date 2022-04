La Guardia Civil esclarece dos delitos de robo con violencia e intimidación en la localidad de Mora

miércoles 27 de abril de 2022 , 13:43h

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 19 y los 35 años, y ha investigado no detenido a un menor de 16 por dos delitos de robo con violencia e intimidación en la localidad toledana de Mora.



El primer hecho delictivo tuvo lugar a finales del pasado mes de marzo, cuando se recepcionó una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Mora. Según se describía en la denuncia, dos varones y una mujer sustrajeron al denunciante una bicicleta y su bolso. En el forcejeo, la víctima sufrió lesiones en una mano.



Se dio inicio a una investigación por parte del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Mora al objeto de esclarecer el robo.



Apenas una semana después, un nuevo robo con violencia se cometió en la misma localidad, en un establecimiento de alimentación, donde un varón sustrajo el bolso a una persona de avanzada edad. Durante el forcejeo, la víctima cayó sobre mobiliario del establecimiento, sufriendo lesiones de carácter leve. En el exterior del local, un vehículo con dos personas aguardaba al autor para emprender la huida.



Tras unas primeras pesquisas, el Equipo ROCA encargado de la investigación llegó a la conclusión que ambos delitos habían sido cometidos por los mismos autores, habiéndose unido un cuarto para la perpetración del segundo robo.



En el momento de la explotación de la operación, fueron detenidos dos varones, españoles, vecinos de la comarca de los Montes de Toledo, de 35 y 19 años y una mujer de origen paraguayo de 33. Igualmente, fue investigado no detenido un varón español, menor de edad, vecino de la capital toledana. Uno de los bolsos pudo ser recuperado y devuelto a su legítimo propietario, no así el resto de los objetos sustraídos que, a fecha de cierre de la operación, habían sido vendidos en países extranjeros para dificultar su seguimiento por parte de la Guardia Civil.



La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.