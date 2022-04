UGT denuncia el deterioro del servicio postal de Correos en la comarca de Los Montes de Toledo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 18 de abril de 2022 , 11:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Acumulación del correo, pérdida de la calidad en el reparto, retraso en la entrega de notificaciones y en la entrega de campañas como el IBI y otros impuestos municipales son algunas de las consecuencias que está teniendo en esta zona el “plan de desmantelamiento” del servicio postal que están llevando a cabo los directivos de Correos



UGT se ha reunido con el alcalde de Los Navalmorales (Toledo) para abordar el deterioro del servicio público postal que está sufriendo la comarca de Los Montes de Toledo debido al “plan de desmantelamiento” llevado a cabo por la dirección de Correos a través de recortes sistemáticos.



Cuando hoy más que nunca se habla de la España Vaciada, tanto el coordinador regional del sector postal de UGT Servicios Públicos, Santiago Gómez, como el regidor municipal, han coincidido en que las zonas rurales no se pueden permitir este empeoramiento del servicio público postal. Además de este encuentro, el sindicato ha hecho llegar al Ayuntamiento de San Pablo de los Montes un escrito en defensa del mantenimiento del servicio postal que será llevado a Pleno para su aprobación.



Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores se apunta a que dicho “desmantelamiento premeditado” ya ha comenzado en la comarca de Los Montes de Toledo, donde se han suprimido determinadas secciones de reparto que han afectado a municipios como San Martín de Pusa, Villarejo de Montalbán, Las Ventas con Peña Aguilera, Las Navillas… además de a Los Navalmorales y a San Pablo de los Montes.



Estos recortes se traducen ya en acumulación de correo, en pérdida de calidad en el reparto, en el retraso en la entrega de notificaciones y de campañas como el IBI y otros impuestos municipales… “No se trata solo del correo ordinario, también estamos hablando de notificaciones, paquetería, productos telegráficos… algo que puede afectar al bolsillo de los vecinos porque el retraso en la entrega de campañas como el IBI puede implicar intereses de demora”, indicaba Santiago Gómez.



El coordinador regional del sector postal de UGT Servicios Públicos asegura que la dirección de Correos está optando por no estabilizar el empleo y por no dotar de servicios a la población rural.



Recuerda que en Los Montes de Toledo la plantilla de Correos se compone de 30 personas y denuncia que la drástica reducción de efectivos está suponiendo una gran sobrecarga de trabajo para los que se quedan, “con incumplimientos reiterados tanto de la normativa laboral como del convenio colectivo”.



“La ciudadanía está con los hombres y mujeres de Correos, somos necesarios hoy como siempre y no se puede jugar con el derecho de todos los ciudadanos a un correo público de calidad y con el trabajo de 52.000 españoles”, concluía Santiago Gómez.