El lunes 11 de abril arrancan los trabajos de renovación de casi 700 farolas del alumbrado público de Cabanillas

viernes 08 de abril de 2022 , 12:57h

Este lunes 11 de abril van a comenzar sobre el terreno los trabajos de renovación de alumbrado público que el Ayuntamiento sacó a licitación el pasado mes de noviembre. Se trata de la más ambiciosa y amplia operación de renovación de luminarias que el consistorio ha ejecutado hasta la fecha, ya que supondrá la modernización a iluminación de tipo «LED» de casi 700 farolas (en concreto 676) en un proyecto que salió con un presupuesto de casi medio millón de euros, y que finalmente se adjudicó por algo más de 193.000.

La empresa que va a ejecutar el trabajo es la mercantil «Elsamex Gestión de Infraestructuras SL», ganadora del concurso abierto en su día por el Ayuntamiento, y tardará en ejecutar el proyecto entre 6 y 7 semanas, según sus estimaciones. Los trabajos comenzarán en la Plaza de la Iglesia y la Plaza del Ayuntamiento, y se irán extendiendo por las diferentes calles que abarca esta actuación.

El proyecto consiste en sustituir las viejas luminarias, muy desgastadas e ineficientes energéticamente, por modernos sistemas de iluminación que, además de dar mejor calidad de alumbrado, producen un importante ahorro en el consumo eléctrico. El proyecto incluye la preparación de la red de baja tensión para esta operación; y además de las 676 luminarias que cambiarán a tipo LED, se van a renovar 153 báculos.

En total la actuación afecta a 55 circuitos del alumbrado público de la localidad, que distribuyen luz por decenas de calles, y que se controlan desde once cuadros de mando (del total de 59 con los que cuenta el municipio). La inversión mejorará el alumbrado de casi 60 calles del municipio, de acuerdo al mapa adjunto a esta información.

En concreto, la renovación afectará al alumbrado controlado desde los siguientes puntos:

– En el cuadro de mando de calle Corzo se renovarán 43 luminarias y 19 báculos

– En el cuadro de mando de calle Miró se renovarán 34 luminarias y 5 báculos

– En el cuadro de mando de calle Mónaco se renovarán 125 luminarias y 53 báculos

– En el cuadro de mando de c/ Camino de Quer se renovarán 61 luminarias y 6 báculos

– En el cuadro de mando de c/ Calderón de la Barca se renovarán 9 luminarias

– En el cuadro de mando de calle Valdemoma se renovarán 72 luminarias y 17 báculos

– En el cuadro de mando de calle Año Mariano se renovarán 63 luminarias

– En el cuadro de mando del Parque Buero Vallejo se renovarán 46 luminarias y un báculo

– En el cuadro de mando de c/ Miguel Hernández se renovarán 93 luminarias

– En el cuadro de mando de c/ Julio Segarra se renovarán 49 luminarias

– En el cuadro de mando de c/ Virgen del Carmen se renovarán 81 luminarias y 52 báculos

Hay que reseñar que el Ayuntamiento de Cabanillas mantiene una apuesta decidida por este tipo de actuaciones de renovación del alumbrado, por razones tanto económicas como medioambientales, y por eso este mismo jueves 7 de abril el Pleno del consistorio ha aprobado también una modificación de crédito, con unos 600.000 euros destinados a poder realizar otra actuación similar en los próximos meses.