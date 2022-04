Miembros de la Plataforma de la Sanidad de Guadalajara recogen firmas para “blindar” la Sanidad Pública

jueves 07 de abril de 2022 , 18:49h

Hoy jueves, día mundial de la Salud, distintos integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara, en representación de los trabajadores de la sanidad y sus usuarios, han convocado hoy a los medios de comunicación a las puertas del Hospital de Guadalajara para dar a conocer la recogida de firmas que llevan varios meses haciendo y que tiene como objetivo “blindar” la Sanidad Pública.



Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) quiere que no haya restricciones de ningún tipo en el acceso al Sistema Nacional de Salud, la derogación de las leyes privatizadoras en Sanidad y una Gestión Pública integral del ámbito Sanitario, Farmacéutico y Socio Sanitario.



La Plataforma también pide el reforzamiento de la Atención Primaria, puerta de entrada al sistema sanitario, y que se garantice en todo caso la atención presencial y el contacto entre profesionales y usuarios.



La Plataforma en Guadalajara quiere contar no solo con nuevas infraestructuras sanitarias como centros de salud o la nueva zona de ampliación del hospital a la mayor brevedad posible; lo importante no es dar fechas de apertura, sino cumplirlas. Dichos dispositivos, en todo caso, deberán contar con número de profesionales suficiente y adecuado, tanto en profesionales sanitarios, como en los de gestión y servicios.



Es urgente la puesta en marcha de un plan ambicioso para sacar adelante la lista de espera actual en intervenciones quirúrgicas, consulta con los especialistas y pruebas diagnósticas, tras la dedicación, casi en exclusiva, de los recursos sanitarios en la atención de los contagiados por coronavirus durante más de dos años.