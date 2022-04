Tres de cada cuatro españoles piden a Sánchez que baje impuestos ¡YA!

jueves 07 de abril de 2022

La gran mayoría de los españoles, y entre ellos los votantes de PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones coaligadas en el Gobierno, suspenden la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la crisis económica y el alza histórica de la inflación, que rozó en marzo el 10 por ciento, su nivel más alto desde 1985. Según el sondeo de GAD3 para ABC, los ciudadanos desmontan además el relato gubernamental sobre la crisis, pues el 60 por ciento de los mismos no cree que el alza de los precios se deba principalmente a la guerra de Ucrania iniciada a finales del pasado mes de febrero, tras la invasión ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Tampoco cree la mayoría que las medidas adoptadas ante el incremento del índice de Precios al Consumo (IPC) sean suficientes.



Pero, sobre todo, la mayoría de los ciudadanos consideran que el Ejecutivo ha llegado tarde y que, en el actual contexto, debería llevar a cabo una bajada de impuestos, como ya le está reclamando el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien precisamente acude hoy a La Moncloa para su primera entrevista como líder de la oposición con Pedro Sánchez, tras ser elegido presidente del PP en el congreso de Sevilla del pasado fin de semana.



Casi el 80 por ciento de los encuestados consideran que se demoraron mucho las medidas hasta el decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de marzo, y que aún tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Una opinión que comparten el 70 por ciento de los votantes del PSOE y el 78 por ciento de los de Unidas Podemos. Pero la mayoría de los votantes de las dos principales formaciones de la izquierda creen igualmente que en este contexto el Gobierno debería afrontar una rebaja fiscal. En el caso de los votantes del centro-derecha, esa mayoría es aún más abrumadora. Nueve de cada diez votantes del PP cree que el Gobierno fue tardío en la toma de decisiones, lo mismo que opinan el 86 por ciento de los votantes de Vox y el 88 por ciento de los de Ciudadanos (Cs).



De la misma manera, el 89 por ciento de los votantes de Vox creen que es el momento de bajar impuestos, así como el 85 por ciento de los del PP y el 78 de los de Cs. En torno a un 5 y a un 7 por ciento de los españoles se muestran indiferentes ante todas estas cuestiones planteadas. Apenas un 9 por ciento no creen que el Gobierno haya adoptado medidas tardías y solamente un 14% creen que en la actual coyuntura no se deberían bajar los impuestos.



Parece claro, a la luz del sondeo, que los ciudadanos son pesimistas sobre la situación económica y que no creen que el alza de los precios que merma su capacidad adquisitiva vaya a limitarse a una situación puntual o coyuntural, sino que puede prolongarse dramáticamente en el tiempo.



De la encuesta de GAD3 también se deduce que la ciudadanía no comparte el discurso del Gobierno de que no es necesario acometer bajadas de impuestos (precisamente estos días comienza la campaña de la declaración de la renta) para mitigar la actual situación de empobrecimiento de las familias y los comerciantes ante un alza de precios que afecta tanto a los citados carburantes como a productos de primera necesidad, incluidos alimentos. Siete de cada diez españoles apuestan por esas rebajas fiscales, en línea con lo que defienden los partidos de la oposición.



Se trata de una materia, la fiscal, que provoca un intenso debate estas últimas semanas, sobre todo a cuenta de la declaración acordada a mediados de marzo en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en La Palma, negociada por el propio Núñez Feijóo, entonces aún como líder in pectore del PP. El texto habla de desarrollar e intensificar algunas de las medidas «ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas».



Una literalidad a la que se acogía este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien presumía incluso de haber redactado el acuerdo con los presidentes autonómicos y argumentaba que el acuerdo se ha cumplido para la ciudadanía «en forma de rebaja al hidrocarburo en la factura eléctrica» o para las empresas, afirmaba la también titular de la cartera de Política Territorial, «en forma de prestamos ICO». Todo lo contrario de lo que piensa la oposición, singularmente el PP, que insiste en reclamar una bajada de impuestos, en especial en el IRPF, como principal medida de alivio para los españoles.