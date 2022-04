Argelia anuncia que mantendrá los precios del gas a todos sus clientes.. MENOS a España

domingo 03 de abril de 2022 , 12:25h

Lo publicaba este viernes el periodista Carlos Segovia en el diario EL MUNDO, Argelia ha decidido mantener los precios de gas a todos sus clientes MENOS a España tras el bandazo del Gobierno de PSOE/PODEMOS en la cuestión del Sáhara.



El presidente del gigante energético argelino Sonatrach, Tewfik Hakkar, ha declarado a la agencia oficial de su país que al único cliente al que no confirma un mantenimiento de precios en la actual crisis internacional es a España. "Desde el comienzo de la crisis en Ucrania, los precios del gas y del petróleo se han disparado. Argelia ha decidido mantener unos precios contractuales relativamente correctos para todos sus clientes. Sin embargo, no se descarta proceder a un 'recálculo' de precios con nuestro cliente español", dijo Tewfik Hakkar en una entrevista con la agencia oficial APS.



El Gobierno argelino mantiene que es un proveedor fiable y que cumple sus compromisos de suministro, pero eso no obsta que suba precios.



El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, ordenó el pasado noviembre el cierre del gasoducto con España que atraviesa Marruecos, pero aseguró al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que no alteraría con ello el suministro hacia la península. El clima político empeoró, sin embargo, el mes pasado tras el apoyo de Pedro Sánchez a la absorción del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Esa decisión desató la retirada del embajador argelino en Madrid y una tensión sin precedentes con Argelia en plena crisis energética. España compra el 40% de su gas a Argelia a través sobre todo del gasoducto Medgaz, que es el único que mantiene abierto el país magrebí con España y que enlaza directamente con Almería.