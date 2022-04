El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre incorpora más de tres millones de euros del remanente de tesorería para acometer “inversiones muy necesarias”

sábado 02 de abril de 2022

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre acometerá este mismo año nuevas inversiones por valor de más de tres millones de euros, tras aprobarse en Pleno la modificación de créditos propuesta por el equipo de Gobierno. La modificación, que plantea utilizar el remanente de tesorería del Consistorio para abordar un plan de inversiones en infraestructuras y servicios sin precedentes en el municipio en los últimos años, fue aprobada por unanimidad de la Corporación en la sesión de Pleno ordinario celebrada ayer jueves.



La modificación de créditos aprobada pretende acometer inversiones por más de 3,3 millones de euros en múltiples reformas de parques o instalaciones municipales, así como realizar labores de asfaltado y acerado en la localidad. La alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, explicó que la modificación de créditos utilizará el remanente de tesorería que tiene el Ayuntamiento, tras la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno central a finales de 2020. Es decir, se va a utilizar parte del ahorro generado, sin comprometer la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, en inversiones “muy necesarias para el municipio”, según la alcaldesa. “No es un gasto, y sí inversiones muy necesarias. El dinero de las vecinas y vecinos se va a transformar en aumentar el bienestar para ellos”, añadió Rico.



Paquete de inversiones



Las inversiones aprobadas para este ejercicio se centran en reformas integrales de zonas verdes e instalaciones municipales. Así, se destinan 300.000 euros para una reforma integral del parque Valgreen -incluyendo la instalación de columpios inclusivos- y otros 200.000€ para hacer lo propio en el parque Santa Águeda. El entorno del Mirador del Henares también será objeto de reforma (150.000€). También se han reservado otros 100.000€ para obras de mejora en infraestructura verde y 190.000€ más para el entorno de la pista de skate park en el parque de Valgreen. Otras inversiones destacadas llegarán en el capítulo de deportes. Así, se han consignado 180.000€ para la reforma integral de las pistas de atletismo y 200.000€ más para finalizar las obras de graderío en el campo de fútbol, dotando así de seguridad a la instalación. La piscina también será objeto de mejoras (48.000€), al igual que el Pabellón polideportivo municipal (idéntica cantidad).



Además, con la aprobación ratificada ayer por la mayoría del Pleno se podrán realizar inversiones en el área de juventud. Así, está contemplada la reforma de accesos a la Zona Joven (48.000€), por ejemplo. También se reformará el Centro de Atención Infantil (CAI) y se avanzará en la implantación de un sistema de control de accesos al municipio (40.000€ en cada apartado), para lo que ya se ha solicitado autorización a la Subdelegación del Gobierno.



Un millón de euros para asfaltado y acerado



Otras de las inversiones más destacadas llegarán en materia de asfaltado y acerado municipal con un millón de euros consignados (medio millón en cada área). Asimismo, se han consignado diversas cantidades para mobiliario urbano, reposición de farolas, la aportación municipal para fondos europeos, etc. La alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, insistió en que el paquete aprobado ayer recoge “inversiones muy necesarias e importantes para todo el pueblo”, que se unen a las ya iniciadas en el mandato actual.



Desde el grupo municipal Vox se plantearon algunas dudas del paquete de inversiones, mientras que Ciudadanos (Cs) incidió en que están encaminadas para lograr un “beneficio para el municipio”. El concejal no adscrito valoró el plan y el utilizar el remanente de tesorería como “adecuado”, mientras que desde Unidas Podemos (UP) se calificó la propuesta como “un brindis al sol”. En ese punto, la alcaldesa apuntó el firme compromiso del equipo de Gobierno para hacer posible la ejecución de los proyectos: “Hemos estado adelantando trabajo, y ya hay memorias técnicas terminadas”, comentó, y aprovechó la ocasión para agradecer públicamente la labor del personal técnico del Ayuntamiento por el trabajo que están realizando.



Patricia Pajares, nueva concejala de Vox



El Pleno de ayer también sirvió para que tomara posesión de su acta por el grupo municipal Vox Patricia Pajares del Valle, tras la renuncia al cargo, por motivos personales, de la ya ex concejala Ruth Carrera. La alcaldesa le dio la “bienvenida” en nombre de toda la Corporación.



La sesión plenaria abordó, asimismo, otros asuntos económicos, con diversos reconocimientos extrajudiciales de créditos, aprobados por mayoría plenaria; o el cierre y liquidación del Presupuesto 2021. El Pleno, realizado de manera presencial, contó con la ausencia del grupo municipal del Partido Popular al completo (los ediles Jorge Díaz y María José Fernández habían justificado su ausencia por motivos laborales).