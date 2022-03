Hoy entran en vigor los nuevos contratos de la reforma laboral

jueves 31 de marzo de 2022 , 12:39h

Con el objetivo de frenar la excesiva temporalidad que sufre el mercado de trabajo español, hoy 31 de marzo entra en vigor el nuevo marco de contratación recogido en la reforma laboral firmada con los agentes sociales el 23 de diciembre de 2021 y aprobada en el Congreso de los Diputados el 3 de febrero.



Si bien la reforma laboral lleva vigente desde el 31 de diciembre, la norma dio un plazo de tres meses para la adaptación de las empresas a la nueva regulación en cuanto a contratación. Por lo tanto, a partir de ahora, todos los contratos que se formalicen entre empresas y trabajadores deberán adaptarse a lo establecido en la reforma laboral, la cual establece que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y que tan solo podrán hacerse temporales en dos supuestos: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo.



La secretaria de Empleo y Políticas Sindicales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, sostiene que la reforma laboral supondrá un freno importante a la temporalidad del mercado de trabajo. “Ya lo hemos podido comprobar en los últimos datos del paro de febrero. En ellos hemos visto cómo aumentó la contratación indefinida un 31,7%, mientras que la temporalidad se redujo en un 25%”, una tendencia que desde el sindicato esperan que se mantenga y que incluso se intensifique en los próximos meses.



En Castilla-La Mancha –y según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa-, 521.100 personas tienen un contrato indefinido, frente a 195.500 cuyo contrato es temporal. Estos últimos representan el 27,3% del total de personas ocupadas, un porcentaje que se encuentra por encima de la media nacional (25%) y que en el caso de las mujeres alcanza el 31,4%.



Por sectores, es el público el más afectado por la temporalidad. En Castilla-La Mancha el índice de temporalidad en las administraciones públicas se situó en el 34%, frente al 25% del privado.



“La reforma laboral va a hacer posible que Castilla-La Mancha y el conjunto del país dejen de encabezar los rankings de temporalidad del mercado de trabajo, un lastre que no hace otra cosa que arrojar precariedad al conjunto de trabajadores y trabajadoras”, comentaba Isabel Carrascosa.



Solo dos tipos de contratos de duración determinada



La reforma laboral establece que solo haya dos tipos de contratos temporales. Uno de ellos, el de circunstancias de la producción, cuya duración no puede ser superior a los seis meses.



Los contratos de obra o servicio y los eventuales por circunstancias de la producción celebrados entre el 31 de diciembre de 2021 y hasta el día de ayer, 30 de marzo, no podrán superar los seis meses, de manera que, como mucho, sólo durarán hasta el próximo mes de septiembre.



En el caso de haberse celebrado antes del 31 de diciembre del año pasado, estos contratos, así como los contratos fijos de obra de la construcción, resultarán de aplicación hasta su duración máxima.



El otro contrato laboral temporal posible es el de sustitución, destinado a sustituir a personas durante una suspensión del contrato con reserva de puesto; para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional o para cubrir vacantes durante un proceso de selección.



Las empresas que estacionalmente recurren a contratos temporales tendrán que utilizar a partir de hoy el contrato fijo-discontinuo, el cual dará los mismos derechos que el resto de indefinidos.



Por último, la reforma también introduce cambios en los contratos formativos, ofreciendo dos tipos: el de formación por alternancia, que combinará trabajo y formación; y el contrato para la adquisición de la práctica profesional.