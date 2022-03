2º Día XXI Jornadas Taurinas Villaseca de la Sagra, "Del Alfarero de Oro, a las grandes Ferias"

jueves 31 de marzo de 2022 , 12:34h

Rafael Cabrera Bonet

Yolanda Fernández Fdez-Cuesta

En la segunda de las charlas coloquio de las “XXI Jornadas Taurinas” celebrada en el Salón de Actos Municipal de Villaseca de la Sagra que registraba una aceptable entrada de aficionados con la presencia de los matadores de toros, Tomás Angulo, Ángel Jiménez y Francisco de Manuel que estuvo moderada por Óscar Castellanos periodista de Radio Castilla la Mancha sirvió de altavoz reivindicativo a tres matadores jóvenes que buscan su oportunidad corrida a corrida desde su alternativa.Tres toreros que no hace muchas temporadas hicieron el paseíllo y tuvieron actuaciones destacadas en el Certamen Alfarero de Oro de nuestra localidad durante su paso como novilleros de gran cartel.El matador de toros extremeño Tomás Angulo que tomó la alternativa en la plaza de toros de Almendralejo en la temporada 2015 señaló que “es curioso y da que pensar que de novillero toreé más veces en la Maestranza que en toda Extremadura así como en las plazas de Francia” así mismo señaló que “hay que reinventar esto del toro para que todos tengamos nuestras oportunidades en las ferias de España”. Así mismo comentó que “a falta de festejos te haces más fuerte y valoras más la grandeza de esta profesión siendo una persona optimista y seguro que siempre pienso en el futuro”.Por su parte el torero natural de Écija, Ángel Jiménez que tomó la alternativa en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla en 2019 indicó que “me considero un matador de toros artista en una búsqueda constante que me hace avanzar y evolucionar corrida a corrida”. El torero astigitano imprimió su sello en el albero de la Maestranza el día de su alternativa calando su concepto clásico y ese aroma a torería que tanto gusta por estas tierras sevillanas. Comentó como su compañero de charla que “después de que llegara la pandemia y con ella llevamos casi dos años de banquillo sin tener una oportunidad de volver a torear desde entonces”, Con respecto al buen sabor que dejo en Sevilla tras su alternativa señaló que “Sevilla es una plaza que me hace soñar, me hace ilusionarme y motivarme y la espero con la misma ilusión desde que pude torear la primera vez con caballos”.Y por último el matador de toros madrileño, Francisco de Manuel que tuvo el honor de conseguir el Certamen del Alfarero de Oro en 2018 actuando en Villaseca de la Sagra en dos ocasiones con utreros de Baltasar Ibán y Jandilla tomó la alternativa en la plaza de toros de Colmenar Viejo en 2021.Al igual que sus compañeros de charla reivindicó las pocas oportunidades con las que cuentan señalando que “duele mucho y causa una gran impotencia el sentir que algo es tuyo y no te lo dan y se olvidan de uno, es algo que no gusta a nadie ni mucho menos pero eso te puede hacer crecer como torero pero todos queremos tener oportunidades para mostrar lo que tenemos dentro como toreros”. Asi mismo recordó que su afición le viene “ dado que mi padre fue matador de toros y luego banderillero con lo cual siempre he tenido el toro en casa desde pequeño lo que hace que poco a poco te vaya creando esa afición desde chiquillo”.Una vez finalizada la charla coloquio del ciclo cultural de las “XXI Jornadas Taurinas” que organiza el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra el alcalde de la localidad, Jesús Hijosa hizo entrega de una placa alegórica a los matadores de toros invitados del Alfarero de Oro.PROXIMO DÍA DE CHARLA COLOQUIO DE LAS “XXI JORNADAS TAURINAS” DE VILLASECA DE LA SAGRA.Tendrán su protagonismo el aficionado taurino con la presencia de:y el exjugador de fútbol Javier ArizmendiEn la charla coloquio que llevará por título: