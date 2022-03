El PP denuncia que “no cabe en ninguna cabeza, salvo en la de Page”, que un momento de crisis económica como la actual, se dedique a imponer un nuevo impuesto por beber agua y “abrir el grifo”

jueves 24 de marzo de 2022

El vicesecretario de Comunicación del PP regional, Santiago Serrano, ha exigido hoy a Page que “salga de su burbuja” y baje los impuestos de manera “urgente” ante la situación “dramática e insostenible” que viven las familias de nuestra región.



Así se ha pronunciado Serrano, en rueda de prensa, donde ha denunciado que los Gobiernos socialistas e estén forrando a costa de recaudar impuestos a los ciudadanos con la subida indiscriminada de los precios y con una inflación “descontrolada” que está provocando que el Ejecutivo nacional esté recaudando entre 3 mil y 3 mil 500 millones de euros.



En este sentido, ha pedido a Page que “siga la estela” de aquellas medidas que se han demostrado que funcionan como la que ha puesto en macha en Galicia Alberto Núñez Feijóo anticipando 200 millones de euros de la PAC para ganaderos y una ayuda de 100 euros para 66 mil familias con el fin de que puedan pagar la factura de la luz.



Frente a ello, Castilla-La Mancha sufre la inflación más alta de toda España, con un 9 por ciento, ante la inacción del Gobierno socialista de Page que está provocando día a día el empobrecimiento de todos los ciudadanos.



Sin embargo, -ha indicado-, a Page y al PSOE “no le gusta bajar los impuestos”, y así lo viene demostrando en sede parlamentaria cada vez que el PP-CLM propone rebajar la presión fiscal a todos los castellanomanchegos.



Y no solo no baja los impuestos, ha apuntado Serrano, sino que se ha inventado un nuevo impuesto al agua. “No tiene ningún sentido, y no cabe en ninguna cabeza, salvo en la de Page, que en este momento actual en el que las familias no pueden llenar la cesta de la compra, los transportistas no pueden llenar su depósito y muchos ciudadanos no pueden pagar la factura de la luz, él se dedique a imponer un nuevo tributo solo por “beber agua o tener un grifo”.



Un impuesto, ha recordado, con el que Page pretende recaudar 70 millones de euros y que va a suponer en el caso de las familias unos 50 euros más en el recibo del agua y en el caso de las peluquerías o de los lavaderos de coches unos mil euros más.



Por ello, Serrano ha insistido en la necesidad de que se bajen los impuestos de manera inmediata para poner fin a la situación dramática que están viviendo muchas familias y empresas, mientras Page “sigue mirando para otro lado” y actuando como si “no fuera con él”.



Pero, ha señalado, está en la mano de Page bajar el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de actos jurídicos documentados, bajar el impuesto de trasmisiones o aprobar una línea de bonificaciones para el sector primario y el mundo rural.



Así mismo, ha recalcado que el PP-CLM estuvo al lado de las reivindicaciones del mundo rural el pasado domingo en Madrid y que “contó con el respaldo” de los socialistas.



En este sentido, se ha referido a la situación inasumible que viven los ganaderos de la comarca de Talavera y ha asegurado que el ovino lácteo se ha plantado ir a los puertos a por productos porque necesita dar de comer a los animales. Un sector que ha sido “ejemplar” durante la pandemia al encargarse de abastecer a la población y que ya venía arrastrando una crisis de precios muy importante. “Y la administración, lejos de tomar medidas y ayudarles, se ha dedicado a mirar para otro lado y no les ha prestado el apoyo que necesitaban”.