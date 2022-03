Carmen Picazo: "Sánchez y Page están superados, el PSOE ha perdido el pulso de la calle"

jueves 24 de marzo de 2022

La líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha mostrado su preocupación por la situación de las familias y autónomos de la región ante la brusca subida del precio de los alimentos, la electricidad y el combustible, y ha denunciado que "este gobierno está superado por las circunstancias y ni Sánchez en España ni Page en Castilla-La Mancha están siendo capaces de ofrecer ninguna alternativa a esta crisis".





Picazo ha remarcado que se están produciendo protestas de agricultores, transportistas, consumidores y taxistas, por lo que ha afirmado que "es evidente que el PSOE está perdiendo el pulso de la calle y ya no le sirve de nada llamar «ultraderecha» a todo el mundo. Cada vez más votantes del PSOE se están desengañando". La líder de los liberales ha defendido a las familias y autónomos y ha reclamado que "lo que necesitan no es un gobierno que les insulte, sino líderes que pongan sobre la mesa soluciones".





Tal y como ha asegurado Picazo, "todos sabemos que si PSOE y Podemos estuvieran en la oposición hoy estarían quemando las calles. Sin embargo, los españoles les piden soluciones y que actúen ya". A este respecto ha planteado posibles medidas para amortiguar los efectos de la crisis, como actualizar el IRPF para adaptarlo a la inflación y bajar 200 euros los impuestos de media por hogar, bajar los impuestos a carburantes y prorrogar la bajada del IVA a la electricidad.





Falta de liderazgo y desprecio a los trabajadores que se manifiestan contra el gobierno





En este sentido ha propuesto también medidas a medio plazo como convocar la Mesa de la Energía para apostar por la nuclear, tal y como ha anunciado recientemente Bélgica, una opción que, sin embargo, el Gobierno se niega siquiera a debatir. "Hace falta voluntad política y liderazgo. Y lo que tenemos es a dos gobiernos, uno en La Moncloa y otro en Fuensalida, paralizados, superados e incapaces de ofrecer alternativas, limitándose a insultar a los trabajadores que se manifiestan pidiendo soluciones porque no aguantan más", ha concluido la dirigente de centro.