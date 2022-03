Fundación NIPACE inauguró la segunda temporada de Puy du Fou España con una visita a este parque temático histórico

lunes 21 de marzo de 2022 , 13:18h

El pasado sábado 19 de marzo, unas cincuenta familias que forman parte de Fundación NIPACE se desplazaron hasta Toledo para disfrutar de un mágico Día del Padre en el parque temático histórico Puy du Fou.



El objetivo de esta actividad no era otro que dar visibilidad a los niños y niñas con parálisis cerebral mientras visitaban un parque de atracciones muy especial, en el que la gente con capacidades diferentes puede disfrutar de todos los espectáculos, gracias a la atención personalizada y el esmero que el personal del parque pone en todo momento.



Ramón Rebollo, presidente de Fundación Nipace, destacaba por encima de todo el maravilloso trato recibido por parte de Puy du Fou “desde que hemos abierto la puerta hasta que hemos ido pasando por los distintos espectáculos cuyos accesos están muy bien preparados, el personal está muy pendiente de las personas con discapacidad y se da prioridad a las personas con movilidad reducida”.



Además de pasar un día estupendo, lleno de ilusión, el objetivo sin duda era dar visibilidad a la parálisis cerebral, como también recordaba Ramón Rebollo “la sociedad se tiene que concienciar que esta enfermedad existe, que hacen falta muchas cosas por hacer y este detalle de Puy du Fou es digno de agradecer, por la visibilidad que puede dar a esta enfermedad y para concienciar a la sociedad sobre este grupo de chicos que pelean por ser independientes el día de mañana, algo que la mayoría de ellos consigue”.



A través de diversas representaciones, las familias de Nipace pudieron bucear por la historia y conocer las aventuras y desventuras que vivieron personajes como el Cid Campeador, los Reyes Católicos o Cristóbal Colón. Estas personas clave de la historia de nuestro país fueron las encargadas de recibir a las familias, por medio de actores perfectamente caracterizados que repartieron sonrisas y amabilidad hacia los pequeños con parálisis cerebral.



Sin duda alguna, niños como Iker, que acude a terapia en Fundación NIPACE, no olvidarán este mágico día y el cariño recibido por el personal de Puy du Fou “quiero dar gracias a la gente del parque por invitar a NIPACE a esta inauguración. Nos han dado una acreditación especial para poder ver los espectáculos sin necesidad de esperar y el trato con la gente me ha encantado”.



Desde Fundación Nipace queremos dar una vez más las gracias a Puy du Fou España por esta maravillosa iniciativa que ha permitido a muchos niños y niñas de Nipace disfrutar de un día muy especial junto a sus familias y por el gran trato recibido por el personal del parque. Les deseamos una fantástica segunda temporada y recomendamos a todo el mundo, en especial a las personas con capacidades diferentes, acudir a este lugar tan especial, mágico y diferente.