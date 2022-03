Podemos ve "agotamiento político" en Cócera y Gaitán tras la condena de Transparencia al Ayuntamiento de Yebes

lunes 21 de marzo de 2022

Podemos ha tenido acceso a la resolución RT 0917/2021 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, firmada este 16 de marzo, contra el Ayuntamiento de Yebes.



La Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) ha visto estimada parte de su denuncia contra el consistorio por negarse a facilitar documentación pública. Concretamente, expedientes de contratación de letrados y procuradores (por un importe de 85.000 euros), así como una serie de expedientes urbanísticos. En palabras del portavoz local de la formación morada, Juli Amadeu Àrias, “la falta de transparencia del gobierno de José Miguel Cócera y Vidal Gaitán comienza a aflorar con esta resolución, que creemos no va a ser la única ni la última en los próximos meses”.



Àrias valora que “por fin estamos viendo la verdadera cara política del gobierno municipal: opacidad, trabas y despotismo”. Sin embargo, Podemos considera que esta resolución es un signo del “agotamiento político” de Cócera y Gaitán. “Se les acaba el tiempo y, por más que traten de activarse ahora y hacer lo que no han hecho en años, no van a lograr tapar una forma de hacer política, el ‘gaitanismo’, que vamos a seguir combatiendo para que salga del Ayuntamiento de Yebes en 2023”.



El responsable de Organización de Podemos en Yebes, David Fernández Raboso, por su parte, ha recordado el reciente “espectáculo lamentable” que protagonizó el primer teniente de alcalde Vidal Gaitán (40 Compromisos) en el pleno, donde insultó, chilló y señaló con el dedo a miembros de Podemos por su labor de oposición y por “no saber defender su gestión, que consideramos muy deficiente en todas las áreas de su responsabilidad”. Tras pedir su dimisión o cese desde la formación morada, “Cócera ha respaldado con su silencio la falta de talante y de educación de su socio Gaitán y entendemos que por acción u omisión acepta el ‘gaitanismo’ como parte de la política de su gobierno”.



El portavoz local de Podemos ha incidido en las “múltiples solicitudes, propuestas y preguntas de nuestro partido que ignoran, contestan mal o se niegan a contestar”. No obstante, Juli Amadeu Àrias añade que “lo mismo le ocurre al resto de la oposición, a las asociaciones y a la ciudadanía”. Por esta razón, “se merecen el suspenso en transparencia”. Asimismo, ha lanzado “un aviso” a Cócera y Gaitán: “si recurren la resolución ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en los próximos dos meses, estaremos pendientes de que no vuelvan a cometer los mismos ‘errores’ que han motivado distintas acciones legales y administrativas por la presunta adjudicación irregular de contratos para la defensa jurídica, por valor de 85.000 euros”.