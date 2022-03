Música y versos para celebrar el Día Mundial de la Poesía, en Almonacid

lunes 21 de marzo de 2022 , 11:42h

Con un concierto del cantautor conquense, Javier Pelayo, cuyas canciones estuvieron precedidas por la sentida lectura de poemas por parte de dos de los integrantes del club de lectura almonacileño 'El gran Tocho', en un evento que patrocinó el Ayuntamiento de Almonacid de Zorita y que presentó la alcaldesa del municipio, Beatriz Sánchez.



Javier Pelayo tiene, actualmente, tres discos en el mercado, 'Equidistancias', 'Hormigas y cigarras', y 'La fábrica del templo', dedicado a las pinturas murales de Alarcón-Cuenca, “porque su autor, Jesús Mateo, es amigo mío y porque todos los artistas que las han visto han generado alguna obra en torno a ellas, incluido, por ejemplo, el nobel José Saramago”, explicaba el músico poco antes del concierto. Pelayo está enfrascado en la grabación del cuarto, 'Conversaciones Consonantes'.



Hasta ahora, fundamentalmente, el músico conquense ha musicalizado versos de algunos poetas. De ese amor por la poesía que rezuma su música, vino el espectáculo en el que mezcla los versos con la canción de autor. “Allí donde voy, intento activar los grupos culturales”, señalaba Javier. Y así fue como tomó forma en Almonacid la idea de compartir, sobre un mismo escenario, sus canciones y los poemas, propiciando un bonito intercambio entre la música y los poemas leídos por María Fernández de Heredia y Alberto Soto. Ambos recitaron obras del propio Alberto y de la poetisa local Carmen Burgueño para terminar con el poema 'Como nube blanca' de León Felipe, que, como él mismo autor reconociera, se hizo poeta en Almonacid.



El compositor interpretó algunas canciones de su disco nuevo 'Conversaciones Consonantes' en el que pretende dialogar con algunos poetas como José Hierro, Violeta Parra, Mario Benedetti o Joaquín Sabina “con su propia voz”, y también alguna otra, “que está ahí, en el limbo, esperando un nuevo proyecto discográfico”, además de otras pertenecientes a sus tres trabajos anteriores.



Javier es profesor de Secundaria “en la vida real” porque a la música, “se pueden dedicar sólo unos pocos, quienes tienen detrás una discográfica”. Sin embargo, Pelayo afirmó en Almonacid que los que suenan en las radios no tienen por qué ser los mejores. “Los cantautores de poesía estamos lejos de lo que busca el gran público: música más pegadiza, más comercial, con menos trasfondo literario. Nosotros nos empeñamos en componer canciones con sentido y con versos que, independientemente de la música, tengan vuelo poético. Un cantautor es difícil que pueda vivir sólo de la música… a no ser que te llames Perales, claro”, afirmaba, reconociendo la admiración que siente por su paisano, a quien además, le ha dedicado uno de sus temas como referente que es de su trabajo musical.



Javier Pelayo es autodidacta. “He intentado entender el lenguaje musical, y no he sido capaz, pero sí soy capaz de componer canciones”, contaba con total sinceridad en Almonacid. Su trayectoria musical se inició junto a un grupo de artistas de Cuenca, Trabarte, donde “cantaba cosas que no eran mías”. Hace 15 años, descubrió su talento para la composición, y desde entonces, lleva más de 130 temas propios. Algunos de los más hermosos, se pudieron escuchar en el Casón de los Condes de Saceda, donde seguro que Javier recibió la inspiración local para abordar la obra del farmacéutico poeta, León Felipe.