No te pierdas los estrenos de esta semana en Netflix, HBO Max, Disney+, y Amazon

sábado 19 de marzo de 2022 , 11:54h

Entre las novedades que llegan a Netflix, HBO Max, Movistar Plus+, Disney+, Filmin, Amazon Prime Video y Apple TV+ destacan:

'Aguas profundas' en Amazon Prime Video con Ben Affleck y Ana de Armas en un thriller erótico dirigido por Adrian Lyne.

'Cangrejo negro' en Netflix con la siempre brillante Noomi Rapace a la cabeza.

'DMZ' en HBO Max, basada en el cómic de Brian Wood y Riccardo Buchielli, con Rosario Dawson.

'Doce en casa' es la revisión del ya clásico de Disney, que en realidad es la adaptación de un libro.

'Golpe de suerte' es otra película plagada de rostros conocidos, con Jesse Clemons, Jason Segel y Lily Collins, para Netflix.

'WeCrashed' llega a Apple TV+, con Jared Leto y Anne Hathaway.

Todas las novedades:

Amazon Prime Video (viernes)

'Aguas profundas'

'Master'

'Spencer'

Apple TV+ (viernes)

'Pequeñas historias Zen' T2

'WeCrashed'

Disney+

'La aventura del Poseidón' (viernes)

'El callejón de las almas perdidas' (miércoles)

'El cambio climático' (viernes)

'Doce en casa' (viernes)

'The French Connection. Contra el imperio de la droga' (viernes)

'The French Connection II' (viernes)

'HIT' T2 (miércoles)

'Más que robots' (viernes)

'Mayday: catástrofes aéreas' (miércoles)

'Una pareja de tres' (viernes)

'El renacido' (viernes)

'Snowfall' T4 (miércoles)

Filmin

'All In' (miércoles)

'Eiffel' (miércoles)

'Un día' (miércoles)

'System K' (jueves)

'A Son' (jueves)

'Leur Algérie' (jueves)

'La déesse des mouches' (jueves)

'Stop Filming Us' (jueves)

'The Jack in the Box: El despertar' [P] (jueves)

'Fragile' (jueves)

'Soul' (viernes)

'The geometry between me and what I see' (viernes)

'Feels Good Man' (viernes)

'El profesor Bachmann y su clase' (viernes)

'Dorothè Na Vila' (viernes)

'Like the Ones I Used To Know' (viernes)

'La aspirante' (viernes)

'Nise, un viaje en la Nao d'Amores' (viernes)

'Lamb' [P] (viernes)

'Las cebras' (viernes)

'Hombre muerto no sabe vivir' [P] (viernes)

'Las hermanas Macaluso' [P] (viernes)

'Un romance con Fígaro' [P] (viernes)

'Bloody Hell' [P] (viernes)

'Vía Libre' (viernes)

'Queen of Glory' (viernes)

'Levantarse y caer' (viernes)

'Pattern Recognition' (viernes)

'The Wind and the Kite' (viernes)

'Trade Center' (viernes)

'Sofa So Good' (viernes)

'Squirrel Wars' (viernes)

'Aren't You Happy' (viernes)

'Bruiser' (viernes)

'Opera' (viernes)

'The Touch of the Master's Hand' (viernes)

'Frimas' (viernes)

'Águilas' (viernes)

'In Sickness and in Health' (viernes)

'Bea at Rehab' (viernes)

'Ghost Dogs' (viernes)

'Birdie' (viernes)

'Aita Mari' (viernes)

'Brain Film Festival 2022: Cortos' (viernes)

'I Am Human'

'The Disruptors' (viernes)

'The Origins of Music' (viernes)

'Dardara' (viernes)

'Apocalipsis Voodoo' (viernes)

'Strawberry Mansion' (sábado)

'La caja' (domingo)

HBO Max

'DMZ' (viernes)

'Lujuria' (viernes)

'Minx' (jueves)

'Renacer de las cenizas' (miércoles)

'Weeds' T1-7 (jueves)

Movistar Plus+

'Freddie Mercury: El show final' (jueves)

'Jinetes de la justicia' (viernes)

'La unidad T2' (viernes)

Netflix

'3 Toneladas. Asalto al Banco Central de Brasil' (miércoles)

'Alessandro Cattelan. Una pregunta muy simple' (viernes)

'Animal' T2 (viernes)

'Bad Vegan. Fama, fraudes y fugas' (miércoles)

'Cangrejo negro' (viernes)

'Dale gas' (miércoles)

'¿Es una tarta?' (viernes)

'Eternamente confusos y deseosos de amor' (viernes)

'Golpe de suerte' (viernes)

'Hasta que nos volvamos a encontrar' (viernes)

'Hoy se arregla el mundo' (miércoles)

'Humoristas en París' (viernes)

'Las inclemencias del amor' (domingo)

'Jóvenes, famosos y africanos' (viernes)

'La luz de la noche' P3 (viernes)

'Monstruos de Cracovia' (viernes)

'Recursos humanos' (viernes)

'El rescate de Ruby' (jueves)

'Tierra natal' (jueves)

'Top Boy' T2 (viernes)

'Veinticinco Veintiuno' (sábado)