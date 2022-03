Cuenca vuelve a celebrar el Regional de Gimnasia Rítmica de Fecam

47 deportistas de 8 clubes de Castilla-La Mancha pondrán el ritmo en el Pabellón Polideportivo El Sargal

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 18 de marzo de 2022 , 13:16h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Este sábado el pabellón polideportivo El Sargal de Cuenca será la sede del 20º Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica organizado por FECAM (Federación de deportes para personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha). Durante todo el sábado el pabellón lucirá sus mejores galas para celebrar el evento deportivo, que trae a gimnastas de toda Castilla-La Mancha.



Un día, en el que se darán cita 47 gimnastas pertenecientes a 8 clubes deportivos de Castilla-La Mancha. La provincia de Cuenca estará representada por el Club Deportivo Huecar Gimnasia Rítmica y el Club Deportivo Esperanza Calvo, ambos clubes locales, y el Club Deportivo Adina de Las Pedroñeras. El Club Deportivo Down Toledo, representará a la provincia de Toledo, y de Ciudad Real, competirán, los Clubes Deportivos de; María Auxiliadora y Rogelio Sánchez Ruiz de Campo de Criptana, Los Delfines de Tomelloso y Fuente Agria de Puertollano.



Durante todo el sábado, los complejos ejercicios de manos libres, aro y cuerda, las continuas muestras de superación de los gimnastas y las sorprendentes exhibiciones que se realizarán en el tapiz por parte del club deportivo huecar, hacen de este campeonato una cita ineludible del calendario deportivo de Cuenca.



Esta mañana, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Cuenca se ha realizado la presentación de dicho Campeonato y a la que han asistido: la consejera de bienestar social, Bárbara García, quien ha agradecido su labor a Fecam destacando la igualdad entre hombres y mujeres en los campeonatos de Fecam.



Del mismo modo, ha manifestado, que el gobierno regional va en el mismo barco, y no puede seguir de otra manera, seguir apoyando a Fecam presupuestariamente en bienestar, deporte y destacando la parte de voluntariado que tan importante es para la sociedad, para la junta, Fecam no es un gasto sino una inversión. Esther Barrios, concejala de Servicios Sociales, agradece a Fecam el traer un campeonato regional a Cuenca y reitera que desde el Ayuntamiento siempre tendrá el apoyo para traer cualquier otro campeonato a la ciudad.



Por parte de Fecam, el presidente, Jesús Ruiz, ha agradecido el apoyo de las instituciones públicas y privadas para este campeonato.



El Campeonato dará comienzo con la jornada de mañana a las 10.45 horas con los entrenamientos de las gimnastas. Y no será hasta las 16.00 de la tarde cuando dé comienzo la competición, hora en la que todos los ciudadanos de Cuenca podrán acercarse y disfrutar del campeonato, siguiendo siempre el protocolo Covid propuesto por FECAM y que garantiza un evento deportivo seguro.



La competición finalizará a las 19.30 horas con la ceremonia de clausura donde las gimnastas recibirán las medallas de pódium y participación.



Cuenca podrá volver a disfrutar de un campeonato de gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual. Los días 25, 26 y 27 de marzo, el Pabellón Polideportivo de El Sarga acogerá el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, siendo el sábado 26, cuando se celebre los entrenamientos en jornada de mañana, y la competición en la jornada de tarde.