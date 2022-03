El PP reitera a Page la necesidad de actualizar los precios de los convenios de Ayuda a Domicilio, CONGELADOS desde 2014

viernes 18 de marzo de 2022

El portavoz del Área Social del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Aroca, ha pedido al presidente de la Junta de Comunidades, García-Page, que revise al alza los precios de los convenios con los Ayuntamientos que prestan el servicio de ayuda a domicilio, los cuales permanecen congelados desde el año 2014.



Así se ha manifestado en la pregunta oral dirigida al Gobierno socialista durante el Pleno de las Cortes, en la que ha recordado que de manera infructuosa, el Grupo Popular ha intentado, tanto en Pleno como en comisión, que Page fuera claro y directo para dar una respuesta a esta demanda.



Aroca ha reiterado que “existen servicios de proximidad y cercanía que evitan que una persona con dificultades de movilidad tenga que salir de su hogar; estos servicios son, entre otros, el de estancias diurnas, centros de día, el de ayuda a domicilio, la tele asistencia o el de comida a domicilio, todos ellos necesarios y por lo que hay que seguir apostando”.



El diputado ‘popular ‘ ha señalado que ”la gran mayoría de los Ayuntamientos de la región están acogidos a los convenios de Ayuda a Domicilio con la Junta, aunque todavía no se han firmado los de este año” y ha lamentado que el año pasado se firmaran en el mes de julio, con lo que las administraciones locales se ven obligadas a adelantar el dinero que la Junta no ingresa en tiempo y forma.



Aroca ha añadido que “los Ayuntamientos llevan desde el año 2014 con los precios de concertación congelados y ustedes se niegan a su actualización, los mantuvieron en su legislatura anterior con Podemos y en ésta, también. Ustedes son incapaces de modificarlos a las necesidades reales, cuando tenemos un IPC desbocado que en Castilla-La Mancha es del 9 por ciento, y con los precios de las energías desorbitados”.



El diputado del PP ha concretado que “Page no se ha movido en ocho años, de una aportación de 9,41 euros/hora, de lunes a sábado, y de 12,52 euros/hora los domingos y festivos. Mientras tanto, los Ayuntamientos tienen que aportar más; también lo hacen los usuarios, muchos de ellos con pensiones bajas, mientras que la Junta mira hacia otro lado”.