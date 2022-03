La industria láctea avisa: los supermercados estarán desabastecidos "en 2 ó 3 días" si persiste el paro de los transportistas

viernes 18 de marzo de 2022 , 07:16h

Álvaro Ortiz, presidente de la Federación Regional de Industrias Lácteas de Cantabria, ha advertido que, si persiste el paro de transportistas y la acción de los piquetes, en «dos o tres días» los supermercados estarán «totalmente desabastecidos» en lo que al sector lácteo se refiere, por lo que ha sugerido la posibilidad de que los convoyes sean escoltados.



«Tenemos un problema serio de suministros», ha subrayado Ortiz, y ha afirmado que «hasta la fecha» se ha recogido toda la leche de la región, pero ha aclarado que ya hay industrias lácteas que, en función del tipo de productos que están realizando, «tienen que parar». «Aquellas industrias que lo que envasan son yogures, postres lácteos, que necesitan refrigeración para su envasado, para su almacenaje, han tenido que parar ya porque las cámaras están saturadas. Y en el caso de las industrias que envasan leche o HT, principalmente, tenemos un problema con los suministros. Podemos seguir envasando, tenemos almacén, pero poco a poco se nos están acabando los bricks, los cartones y los tapones», ha atestiguado.



Así las cosas, ha señalado que, en el momento en el que se acaben las existencias de estos tres últimos productos, «nuestra capacidad de almacenamiento puede ser de dos días de leche en los tanques de refrigeración, pero a partir del tercer día la leche se perdería, por lo que tenemos un problema serio de suministros». Ortiz ha lamentado la existencia de piquetes en Cantabria y ha advertido que «los servicios mínimos» están «para cumplirse». «La alimentación es servicio mínimo, no solo la recogida de la leche, sino el abastecimiento de los supermercados. Los supermercados, si esto continúa así, en dos o tres días, estarán totalmente desabastecidos, por lo menos en lo que es el sector, si nosotros no podemos sacar la leche y llevársela a las grandes superfices», ha sostenido.



Preguntado por la posibilidad de que los convoyes vayan a ser escoltados, ha declarado que se trata de algo complicado, por cuanto «son distintas fábricas de donde tienen que salir, y los puntos de recepción son distintos también, pero sería la única solución». «En otras huelgas se ha llegado a hacer, incluso en otras huelgas se llegó a utilizar camiones del ejército. Alguna solución tienen que dar para poder abastecer a la población, porque sino los ganaderos van a sufrir mucho también, porque si nosotros no podemos envasar, no podemos recoger, lo van a tener que tirar, y ya con la situación que ya vienen arrastrando con los precios de los piensos, la energía, los ganaderos van a sufrir muchísimo», ha concluido.