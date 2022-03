Guarinos: “Sánchez y Page deben actuar de forma urgente, nuestros agricultores y ganaderos están asfixiados y no aguantan más”

Anuncia la presencia del PP de Guadalajara en la manifestación que se celebrará el próximo domingo en Madrid

martes 15 de marzo de 2022 , 12:19h

La vicesecretaria general del PP-CLM y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos ha aseverado que “Sánchez y Page deben actuar de forma urgente porque nuestros agricultores y ganaderos están al límite y no pueden más”.



Guarinos ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa donde además ha aprovechado para reclamar a los gobiernos socialistas de España y de Castilla-La Mancha “una bajada inmediata de impuestos para garantizar “a viabilidad del campo y del mundo rural”.



La creciente escalada del precio de la luz y del gasoil “está asfixiando a nuestros agricultores y ganaderos y el Gobierno “no puede dejar caer a nuestros agricultores y ganaderos”. Para ello, son necesarias medidas urgentes, directas e inmediatas “para mitigar los devastadores efectos del incremento de los costes de producción en el mundo rural. Un Plan de choque para combatir la situación de un sector asfixiado por la brecha existente entre los costes de producción y los precios de venta”.



La vicesecretaria general ha recordado que los agricultores y ganaderos están pagando la luz más cara de la historia, el diésel más caro de la historia, los impuestos más caros de la historia, los nitratos y los herbicidas más caros de la historia, el hierro más caro de la historia y el problema del desabastecimiento de pienso para los animales. Guarinos ha asegurado que “el campo está al límite y ha criticado que el Gobierno “ni está ni se le espera y no gestiona. Sánchez y los socialistas solo saben subir impuestos para rematar al campo”.



Guarinos ha recordado que el pasado jueves el PSOE de Page rechazó la propuesta del PP-CLM para bajar el precio de la luz o los combustibles para hacer más viable la actividad de los agricultores y ganaderos y de otros sectores de la región.



Además, “los socialistas dijeron que no a bajar los impuestos, a bajar el IRPF, a eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, a bajar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a bajar el impuesto de Transmisiones, y de aprobar una línea de bonificaciones dirigidas a autónomos, pymes y al sector primario y al mundo rural de nuestra región”.



También ha reprochado a los socialistas no solo que votaran en contra de una bajada generalizada de impuesto sino que además “creen nuevos impuestos”. Ahora mismo, ha explicado, cualquier castellano manchego está pagando más caro el pan, la leche, los huevos, la carne, la luz, el gas, los carburantes, y en vez de bajar los impuestos, Page ha aprobado uno nuevo, el impuesto el agua”.



Guarinos ha denunciado que ahora “vamos a pagar más caro” por beber agua y por el abrir el grifo de nuestras casas. Un nuevo impuesto con el que Page pretende recaudar entre 60 y 100 euros por familia al año y se produce en el peor momento de crisis económica. Este impuesto supondrá que una peluquería tenga que pagar entre 100 y 300 euros más al año, uno cooperativa más de 1.000 euros, un lavadero de coches unos 1.600 euros “y no sabemos cuánto tendrá que pagar la Mahou”.



La vicepresidenta segunda de las Cortes ha adelantado que próximo jueves, el GPP-CLM llevará a pleno un Debate General para hablar sobre la situación “insostenible” que viven los agricultores y ganaderos y que “exige” medidas concretas y urgentes como una bajada generalizada de impuestos para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de la producción.



Por último, Guarinos ha adelantado que el Partido Popular de Guadalajara, junto con el de Castilla-La Mancha y el de España, participará en la gran manifestación del mundo rural bajo el lema ‘Juntos por el campo’ que se celebrará el próximo domingo, 20 de marzo, en Madrid.