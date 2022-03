Rubén de la Barrera: “ Queda mucho pero estas victorias fortalecen"

domingo 13 de marzo de 2022 , 19:34h

El preparador gallego analizó el importante triunfo en casa y puso en valor la actuación de los suyos. “Hemos hecho un partido bastante completo y muy inteligente. El inicio ha sido muy bueno, hemos conseguido el 1-0 y luego la segunda parte ha sido controlar durante mucho tiempo esa emoción contra un equipo que genera, adaptándonos a sus delanteros, que ya de por sí crean peligro, y así no hemos pasado apuros. Hemos controlado bien el partido, hemos tenido más de uno y más de dos para poder cerrarlo y ampliar la ventaja”.



“Yo creo que, como los dos últimos partidos en casa ante el Villarreal B y este el Atlético Baleares, hemos hecho un partido muy inteligente, controlamos muchas cosas del juego. También ha sido importante juntar en determinadas posiciones a Jordi y a Dani sobre todo en situaciones más próximas a la portería, a su vez sin perder un jugador por dentro”, aseveró.



“Jordi y Dani dan presencia. Sobre todo en la primera parte han dado un poco más de dificultad. Cuando lo superábamos al área llegábamos con mucha facilidad, sobre todo por la izquierda. Hemos tenido ocasiones que por número nos permitía ganar por más que un gol”, dijo sobre la novedad en el once y en el esquema.



Y es que De la Barrera está más que satisfecho por lo mostrado en el Belmonte. “En líneas generales, muy contento, un partido importantísimo, sean los minutos que sean los rivales no aflojan y todos son potentes. Queda mucho pero estas victorias fortalecen y salimos favorecidos. Son muchos los motivos por los que tenemos que estar contentos y a nivel individual también. Manu Fuster hoy ha estado genial, el partido de hoy ha sido un partidazo”.



“Esperamos a Fran para ayudar al equipo. A seguir y disfruta. En el partido de hoy ante un equipo sólido hemos sido capaces de salir beneficiados”, continuó.



Pero a su vez es consciente de que el equipo puede mejorar lo logrado. “Sergi podría haber hecho mucho más daño si llega a estar adelantado unos metros más. Encontrar a Manu y Riki. Lo de hoy ha sido un gran partido. Corto porque deberíamos haber ganado con más solvencia. Nos hemos mantenido lejos de nuestra portería”.