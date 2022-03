El Alba vence al Baleares en una mañana de potente conexión con la grada

domingo 13 de marzo de 2022 , 19:33h

Así es. Este equipo se sobrepone a todo para ponerse, y mantenerse, líder. Así lo dijo, con sonrisa y convencimiento, De la Barrera en la previa y así se lo demostró su plantel en un mediodía de conexión entre afición y equipo con la que se iluminó una brillante victoria.



Y lo hizo con gol de un albaceteño, albacetista y canterano. Dani González, que además de un atinado goleador, es un jugador educado que antes de marcar, avisa. Y cómo avisa. En el minuto 5, no quiso esperar más, armó una plástica chilena que hizo las delicias de todos los estetas presentes en el Belmonte. El meta atajó pero no pudo hacerlo en el 11’, cuando Dani aprovechó un delicioso pase de Manu Fuster para superar por bajo al meta con un buen golpeo.



A partir de ahí, el tempo del partido lo marcaba el Albacete como la afinada orquesta que es. El metrónomo, Manu Fuster, se marcó una actuación que sonará por tiempo en las paredes del Belmonte. Junto a él, Alberto y Riki dominaban el centro del campo con intensidad y sin desfallecer, la defensa taponaban las acometidas rivales, los atacantes eran un perenne aviso al cuadro balear y en última instancia, siempre estaba Bernabé y su llave que giraba en el pomo de la puerta albacetista.



El segundo acto fue igual de tenso y sufrido, con ambas escuadras buscando marcar un gol que les acercase a los puntos. Los insulares, con necesidad de sumar para seguir en los puestos de privilegio, apretaban pero no lograban remover a los locales, que trabajaban con ahínco para sumar una nueva portería limpia.



Antes del final, con el vaivén de las sustituciones, el Albacete gozó de dominios y llegadas que casi se traducen en gol, especialmente con la oportunidad de Rubén Martínez que cabeceó a la madera una asistencia de Manu Fuster tras una, la enésima, magnífica acción del valenciano. También aparecieron los guantes de Bernabé para sellar un triunfo que aúpa al Albacete a la cabeza de la tabla.



FICHA DE PARTIDO



Albacete Balompié: Bernabé; Julio Alonso, Djetei, Boyomo, Emmanuel; Jordi S.R (Rubén M. 59’), Alberto, Riki (Eric Montes 90+1’), Sergi (Javi J. 90+1’); Fuster y Dani G. (Kike M. 82’).



Atlético Baleares: Román; Ignasi (J.Álvaro 58’), Delgado, Iñaki, Ferrone (Cristóbal 87’); Rodriguez (Orfila 87’), Martín (Da Silva 73’), Petcoff, Castaño; José Manuel, Vinicius (Dioni 58’)



Árbitro: Fuentes Molina, Andrés. Amonestó con tarjeta amarilla a: Ferrone, Alberto Jiménez, Da Silva y Emmanuel.



Gol: 1-0, Dani G. (11’)



Incidencias: Partido disputado en el Carlos Belmonte. Correspondiente a la jornada 27 del grupo II en la Primera RFEF.



6509 asistentes.