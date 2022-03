En defensa de la lavanda y su repercusión económica

miércoles 09 de marzo de 2022 , 12:46h

A veces tenemos que viajar para darnos cuenta y poner en valor todo lo bueno y valioso que tenemos en casa. Sin lugar a dudas, los campos de lavanda de La Alcarria son una excelente muestra de ello ya que, en muchas ocasiones, lo comparan con la Provenza francesa. El Nobel Cela dijo que “la Alcarria es un hermoso país al que a la gente no le da la gana ir”, y en su ‘Viaje a la Alcarria’ puso en valor lo bueno y valioso de nuestra provincia alcarreña.



Por desgracia, en las últimas semanas estamos presenciando una amenaza directa a uno de los bienes más preciados de nuestra provincia. El borrador de la Estrategia de Sostenibilidad para las sustancias químicas de la Unión Europea, conocido como “Pacto Verde”, pretende considerar a los aceites esenciales derivados de la lavanda “mezclas de componentes” y percibirlas como tóxicas, poniendo en peligro la supervivencia de estos cultivos en toda España, especialmente en Brihuega. Se calcula que se perderían miles de empleos directos en España y, otros muchos indirectos, si esta modificación saliese adelante. Se trata de una agresión más a la España rural, despoblada y vaciada, a su economía, a la fijación de población en estos municipios y supondría una regresión de las medidas que se están adoptando desde las diferentes administraciones públicas.



En los últimos años, hemos visto cómo La Alcarria se ha convertido en uno de los destinos turísticos de referencia a nivel nacional, e incluso internacional, en la época estival. Influencers, reconocidas marcas de ropa o revistas eligen los campos de lavanda para sus publicaciones, convirtiéndolo así en un reclamo para miles de personas.



Estas zonas no viven tan solo del turismo, sino principalmente de la comercialización de los aceites esenciales de la lavanda para la industria cosmética y farmacéutica. No se trata tan solo del cultivo y recogida, sino también de las fases posteriores -destilación o venta a diferentes marcas- hasta el consumidor final. Supondría un ataque para el sector de las aromáticas poniendo en peligro al desarrollo de las zonas rurales de nuestra provincia y cientos de empresas.



Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado hemos presentado una moción en defensa de este sector tan importante para Guadalajara, Castilla-La Mancha y España. No es una cuestión de izquierdas ni de derechas, se trata simplemente de defender a nuestros productores, sus empleos y a la economía que generan.



Como siempre digo, Guadalajara es un gran tesoro escondido en el corazón de España. Y, siempre que alguien se acerca a conocer nuestra provincia, regresa.



Seguiremos defendiendo a nuestra provincia, a nuestros vecinos y a uno de sus símbolos más emblemáticos.



Antonio Román Jasanada,

Senador del Partido Popular por Guadalajara

Portavoz adjunto del Grupo Popular