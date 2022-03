Núñez exige a Page que rechace la subida de la luz y los combustibles porque los castellanomanchegos “no pueden soportar más impuestos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 09 de marzo de 2022 , 12:43h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que los castellanomanchegos “no pueden soportar más impuestos”, por lo que ha exigido a Emiliano García-Page que mañana, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, vote a favor de la propuesta del PP para bajar la luz, los combustibles o el gas, así como para rechazar la reforma fiscal que pretende imponer Pedro Sánchez o no poner en marcha su “impuesto al agua”.



Así lo ha indicado Núñez, en rueda de prensa en Toledo, tras reunirse con el Grupo Parlamentario Popular ante la “tremenda preocupación por lo que está sucediendo en la calle”. En concreto, ha puesto de manifiesto el elevadísimo precio de la luz, de la indiscriminada subida del gas o de la descabellada subida de los combustibles “con unos precios inasumibles para los ciudadanos”.



Además, ha mostrado su preocupación por la alerta que existe por la subida de la inflación un 10 por ciento porque aumentarían los precios de la carne, el aceite o los piensos.



Núñez ha asegurado que a los gobernantes se les elige “para tomar decisiones y para que asuman su responsabilidad de gobernar”. “Durante la pandemia ya vimos como no estaban a la altura ni Sánchez ni Page”, ha dicho.



En el momento más complicado de nuestra historia, ha incidido el presidente del PP, Page tomó la decisión de mantener cerrado el nuevo Hospital Universitario de Toledo y Sánchez decidió “encerrarnos con carácter ilegal”. Y, ante la invasión rusa a Ucrania que está costando la vida de miles de ciudadanos y provocando el terror, Sánchez y Page no hacen nada ante un “momento crucial para la historia de Europa”.



“Sánchez ya hemos visto que no sabe muy bien donde está, discute con sus socios y es el hazmerreír de Europa”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que Page habilitó camas UCI después de pedírselo el PP porque el fin de semana que se lo reclamó el Ministerio “no estaba trabajando”.



Lo que tiene que hacer Page, a juicio de Núñez, es dejar los titulares “y actuar”, dejando en suspenso su nuevo impuesto “por beber agua” que supondrá que una familia media pague 100 euros más por consumir agua. Además, rechazar “de plano” la propuesta fiscal de Sánchez para subir en 35.000 millones los impuestos a todos los españoles.



El presidente regional del PP ha lamentado que Castilla-La Mancha sea la tercera Comunidad Autónoma que más impuestos paga, por detrás de Cataluña y Cantabria, ya que Page no baja el IRPF, no elimina el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, no baja el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, no baja el Impuesto de Actos Jurídicos Documentas o no baja el impuesto de la Renta y, además, cobra un nuevo impuesto por beber agua y da el visto bueno a la subida de Sánchez.



Por todo esto, Núñez ha preguntado “¿a dónde quiere llevarnos el socialismo?” ante la “odisea” que supone llenar el depósito de un coche, poner la lavadora en una casa o encender la luz.



Finalmente, el líder de los ‘populares’ en Castilla-La Mancha ha incidido en que cuando uno elige a un presidente lo hace “para que ponga soluciones a los problemas de los ciudadanos” y no para que mantenga posiciones “de perfil” y “de la responsabilidad a otro porque se quiere borrar”. “Esto no va de borrarse, esto va de asumir competencias, dar la cara, tomar decisiones y solucionar los problemas que tienen nuestros vecinos”, ha concluido.