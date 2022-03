El PP de Torrejón del Rey critica “el pasotismo y la falta de ganas” del PSOE por mejorar los servicios públicos de la localidad

miércoles 09 de marzo de 2022

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, José Carlos Albares, han denunciado una vez más “el pasotismo y la falta de ganas” del PSOE de Torrejón del Rey por mejorar los servicios públicos de la localidad.



Albares ha criticado el apoyo del PSOE de Torrejón al Gobierno regional de Emiliano García Page para cerrar un colegio público y no construir un instituto, y ahora se suma “la negativa de los socialistas de la localidad de apoyar una mejor atención sanitaria primaria en el municipio”.



El portavoz popular ha recordado que a principios de enero de este año se dejó sin médico de cabecera a la población durante una semana en plena sexta ola de la pandemia dejando a los vecinos sin atención y teniendo que acudir a localidades vecinas para poder ser atendidos.



Este hecho agravó la situación porque en la localidad solo existen dos médicos que “están sobrepasados y no dan abasto”. Por este motivo, el PP junto a otros dos grupos políticos del Ayuntamiento presentaron una moción para instar al Gobierno regional “a tener una mejor atención sanitaria primaria. En Torrejón únicamente hay dos médicos y es necesario más personal administrativo para poder establecer una atención por la tarde”.



Lamentablemente, ha dicho Albares, “una vez más el PSOE del Torrejón del Rey rechazó una moción que solo pretendía mejorar un servicio público esencial en nuestro municipio alegando que casi 4.000 tarjetas sanitarias no son suficientes para aumentar el número de profesionales médicos en el municipio”.



Para el portavoz popular estas declaraciones “son todo un despropósito” y ponen de manifiesto que el PSOE de Torrejón “se pone al lado del Gobierno de Page cerrando filas y dando la espalda a los intereses de los ciudadanos”.



Igualmente, ha criticado que los socialistas hayan justificado la labor del consejero de Sanidad y hayan disculpado que no haya visitado las instalaciones sanitarias para comprobar de primera mano la problemática “indicando que tiene bastante estrés y que debido a la carga de trabajo no ha podido trasladarse hasta Torrejón”.



Por esta razón, Albares ha apuntado que “si el consejero no sabe afrontar las situaciones que devienen de su cargo es mejor que se vaya y de paso a otros que si quieran trabajar por mejorar los servicios en el municipio”.



Igualmente, ha criticado que los socialistas de Torrejón defiendan esta actitud por parte del consejero y ha tachado de “intolerable que una vez más los vecinos de Torrejón del Rey sean considerados vecinos de tercera división por parte del Gobierno regional”.



Finalmente, el portavoz popular ha pedido al PSOE “que recapacite, que tome medidas urgentes para mejorar la atención primaria porque no es tan difícil ampliar el servicio y dar asistencia por la tarde y así aumentar el número de profesionales sanitarios y de esta manera garantizar una atención sanitaria de calidad a los habitantes de nuestra localidad”.