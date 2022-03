Guarinos critica que la `receta´ de Sánchez y Page ante la gravedad de la situación económica sea asfixiar a empresas y familias con “más impuestos”

lunes 07 de marzo de 2022

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha criticado que la “receta” del socialismo de Sánchez y Page, ante la grave crisis económica que estamos atravesando, sea la de “asfixiar” a empresas y familias con “más impuestos”.



Así se ha pronunciado Guarinos en rueda de prensa, donde ha recordado que, en el pleno del próximo jueves, el PP-CLM solicitará a Page y al PSOE el “rechazo frontal” ante la subida de impuestos que quiere imponer Sánchez a todos los españoles y a todos los castellanomanchegos.



En este sentido, ha advertido que, ante esta crisis económica, la “receta” de los Gobiernos socialistas no puede ser la de subir impuestos, ni la de crear nuevos impuestos como ha hecho Page en nuestra región con la creación de un nuevo “impuesto al agua”, con la que pretende recaudar más de 70 millones de euros del bolsillo de los castellanomanchegos.



Por ello, el PP-CLM ha pedido que se ponga “freno” a tanto “despropósito”, así como descuentos fiscales para autónomos, pymes y para el sector primario, ya que, hace unos días, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la ministra de los EREs de Andalucía, la Sra. Montero, se reunión con un grupo al que llama “Comité de Expertos” para justificar una nueva subida de impuestos, otra más de las “tropelías” que quiere hacer el Gobierno de España.



De esta manera, ha detallado que lo que han hecho estos “supuestos expertos” ha sido presentar un plan para recaudar 15 mil millones de euros más con impuestos medioambientales, y 20 mil millones de euros más gravando operaciones bancarias que, al final, vamos a pagar todos los usuarios.



Además, quieren subir los impuestos a los hidrocarburos, gravar los billetes de avión o las transacciones por internet, así como subir el IVA, el impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones, y eliminar deducciones y exenciones fiscales.



Por eso, Guarinos ha señalado que el plan del PSOE de Sánchez y Page es el de más impuestos para los españoles y el de seguir asfixiando a todos, mientras se dispara la inflación y el coste de la vida, y las familias cada día son más pobres y tienen menos poder adquisitivo.



Además de esto, ha lamentado que, en el año 2015, cuando la luz rondaba los 50 euros MWh, se emitieran reportajes en algunos canales de televisión donde se preguntaba por qué tenía que elegir una persona entre pagar la luz o comer. Y ahora, son muchas las personas que tiene que elegir, puesto que si “pagan la luz no comen, y si comen no pagan la luz”.



Sin embargo, ha indicado, ni PSOE ni Podemos se acuerdan hoy de todas estas personas y familias. Y, con todo, lo único que se le ocurre al Gobierno es tener una actitud de pasividad frente a la guerra de Ucrania, y de frivolidad, contratando sesiones de maquillaje para el presidente del Gobierno y sus ministros. “Vamos a tener el Gobierno más “guapo” que hace cosas “chulísimas”, mientras las familias van a ser cada vez más pobres y las empresas no aguantan más”.



Así mismo, ha explicado que la inflación se ha disparado un 7,4 por ciento, la electricidad ha subido cerca de un 50 por ciento, alcanzando este lunes su segundo precio más caro de la historia con 440 euros MWh, la gasolina ha subido un 23 por ciento, el diésel un 25 por ciento, el pan un 5,3 por ciento o el aceite un 20 por ciento, y que, el drama de los desahucios se ha disparado un 40,6 por ciento y en el año 2021 se han superado los 41 mil lanzamientos. Y se ha preguntado ¿qué tiene que decir ahora el PSOE y sus socios de Gobierno?



Frente a esto, el PP de Paco Núñez propone una bajada generalizada de impuestos que incluye bajada del IRPF, la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, bajar el de Trasmisiones Patrimoniales, y además solicita una línea de bonificaciones para autónomos, pymes, sector primario y el mundo rural.



Por último, Guarinos ha mostrado la preocupación del PP-CLM por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ya que las consecuencias de esta invasión a un país soberano van a ser negativas para Ucrania, pero también para todos.



Por ello, ha condenado rotundamente esta agresión al pueblo ucraniano y confía en que Europa y EEUU respondan con el derecho internacional por bandera de la manera más adecuada.



Así mismo, el PP-CLM apoya todas las acciones que se acometan desde la UE y la Alianza Atlántica, y le parece “vergonzoso” que haya socios del PSOE y miembros del Gobierno que no quieran enviar armamento a Ucrania y que mantengan simpatías por Putin, y que aporte como solución el “sometimiento” del pueblo Ucraniano ante la invasión de Rusia.