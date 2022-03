FS Pozo de Guadalajara se cayó en la montaña rusa ante Alameda Greco Gres (7-6)

domingo 06 de marzo de 2022 , 20:04h

Derrota dolorosa de FS Pozo de Guadalajara en duelo directo por la 5ª plaza del Grupo 3 de 1ª autonómica ante Alameda de la Sagra (7-6). Los poceros tuvieron un gran arranque anteun rival que no se rindió en un encuentro plagado de alternativas y emoción para el espectador.



Los poceros no empezaron bien ajustados en defensa, y las primeras opciones claras fueron para los azules. La fortuna fue aliada de los rojillos en los primeros momentos, ya que un rebote de un despeje del portero local dio en Gabi y fue el 0-1 a 16,25 del intermedio.



El tanto dejó tocados a los locales, y a 12,37 del descanso Andrés Romero logró el 0-2 tras un gran gol. Apenas 39 segundos más tarde Juancho culminó una gran jugada para poner una ventaja de 0-3 que dejaba el choque bien encaminado.



Alameda acortó pronto distancias, y tras un gran remate de córner a 10,56 del descanso vino el 1-3. Pozo tuvo en sus pies el 1-4 en un mano a mano contra el portero, no lo convirtió y casi a renglón seguido llegó el 2-3 tras un nuevo balón parado a 6,10 del descanso.



Los poceros de nuevo tuvieron la opción de ampliar diferencia, fallando un mano a mano de nuevo para ponerse 2-4 tras una gran jugada de equipo, y casi a continuación un disparo local fue el 3-3 a 2,53 del descanso. Con 3-3 acabó el primer tiempo.



La locura explotó con seis tantos en los últimos seis minutos de partido Alameda culminó su remontada tras un error en cadena de la defensa rojilla al no despejar un balón, logrando el 4-3 al minuto de la segunda parte. El encuentro se volvió duro para los poceros, que intentaban llegar pero sin éxito. Los locales pudieron casi sentenciar, pero un colosal Pablo Salas mantuvo a los rojillos en el encuentro. Una gran acción de pívot de Rubio a 5,32 del final supuso el 4-4.



Los azules no dudaron arriesgar e ir a por el partido con el portero-jugador, y tras madurar una larga jugada lograron el fallo de la defensa pocera para hacer el 5-4 a cuatro del final. El duelo no acababa aquí, ya que apenas 70 segundos después Raúl Alonso con la colaboración de un jugador local logró el 5-5. El partido estaba en el alambre, podía llevárselo cualquiera.



Los locales siguieron de 5, mientras que Pozo aguardó su opción, que llegó tras un gran pase de Pablo Salas a Andrés Romero y una gran definición de este último. Fue el 5-6 a 1,41 del final. 15 segundos duró la alegría a los rojillos, ya que en el siguiente ataque de 5 de Alameda llegó el 6-6. De nuevo estaba el partido para cualquiera, los locales siguieron de 5 y encontraron el 7-6 a 38 segundos del final. Pozo intentó buscar el gol atacando también con portero-jugador, y tuvo dos opciones muy claras para hacer el 7-7 pero no pudo anotarlas.



El equipo compitió bien pero debe aprender a manejar situaciones del marcador de ventaja, son ya muchos puntos perdidos en los últimos minutos de los encuentros, más de los que se han ganado.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Escu, Curi, Andrés Romero y Gabi -cinco inicial- Diego Bravo, Juancho Carqués, Raúl Alonso, Javi Oreja, Rubio y Jaime.



Goleadores: Andrés Romero (2), Gabi, Juancho Carqués, Rubio y Raúl Alonso.