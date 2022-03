Guarinos apunta que los datos de paro y afiliación indican que “no estamos en la senda de la recuperación económica” de la que tanto presume Page

jueves 03 de marzo de 2022

La vicesecretaria general del PP-CLM y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha tachado de “muy preocupantes” los datos de paro que se publicaron ayer. Para Guarinos, estas cifras “no son para presumir porque lo que indican es que no existe la tan necesaria recuperación económica de la que tanto habla y presume el Gobierno de Emiliano García Page”.



La parlamentaria regional ha subrayado que es necesario incidir más en todas las políticas de empleo y ayudar a las empresas y “esto solo pasa por una decisión a la que se niegan rotundamente tanto el Gobierno de España, como el de Castilla-La Mancha, que es una bajada generalizada de los impuestos”.



Guarinos ha recordado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, lleva meses reclamando esta bajada en nuestra región porque es absolutamente necesaria para poder competir en igualdad de condiciones con Comunidades Autónomas vecinas que sí que bajan los impuestos, como Madrid, y sin embargo, “lo único que ha hecho Page en estos años es apoyar todas las subidas de impuestos de ha propuesto el Gobierno de España y subirnos los impuestos en Castilla-La Mancha”.



La provincia de Guadalajara ha sumado 472 parados en el mes de febrero, con un total de 14.911 personas, mientras que Castilla-La Mancha se sitúa entre las tres comunidades de España donde ha subido el desempleo, situándose en 149.919 personas el número de parados en este momento. Igualmente ha indicado que, mientras que en la región ha subido el paro en más de un 0,64 por ciento, en el resto de regiones ha bajado un 0,36 por ciento.



Por todo ello, Guarinos ha señalado que el Gobierno regional no puede decir que “estamos en el camino de la recuperación”, ya que en nuestra región se han formalizado 12.500 contratos menos que el mes anterior y 500 menos respecto al mismo periodo del año anterior y también ha bajado la afiliación en la región mientras que en el resto de España ha subido.



“Delicada situación” del Servicio de Ayuda a Domicilio



La vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales ha recordado el “delicado momento” que atraviesa el Servicio de Ayuda a Domicilio y ha apuntado que ni los ayuntamientos, ni las empresas que prestan indirectamente el servicio, pueden sostenerlo con lo que la Junta les paga por ello “porque llevan sin actualizar los precios del SAD desde el año 2014”.



La última vez que se actualizaron los precios fue con un Gobierno del PP en Castilla-La Mancha donde se estableció un coste de 12,40 euros/hora para la atención en periodo lunes-sábado, y de 16,49 €/hora para la atención en domingos o festivos, de los que la Administración autonómica aportara 9,41 € por cada hora de atención en periodo lunes-sábado y 12,52 € para la hora de atención en domingos o festivos. Cuantías que, “a día de hoy no se han modificado, pese a los reiterados anuncios del Gobierno regional, y que resultan insuficientes para asumir los costes de un servicio esencial, y para dignificar un trabajo cuya importancia se ha manifestado, aún más si cabe, durante la pandemia de la Covid19, y además sirve para fijar población y empleo en el medio rural”.



Por ello ha aseverado que “es necesario y urgente” garantizar la cobertura y calidad de un servicio que se ha convertido en uno de los más importantes y demandados en nuestra región y, consecuentemente, “aumentar la financiación de los costes por parte de la Administración que tiene las competencias, el Gobierno de Castilla-La Mancha, costes que llevan sin actualizar durante más de 7 años”.



Guarinos ha criticado que la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, no asistiera a la Comisión fijada ayer a petición del PP-CLM para aclarar porque no se actualizan las tarifas de estas prestaciones y que enviara al director general “que evitó contestar sobre ello en cinco ocasiones”.



Finalmente ha indicado que el PP-CLM ha registrado una pregunta oral para que la consejera conteste en pleno “si va a dignificar este servicio o va a seguir a asfixiándolo”.