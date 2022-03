Carnicero: “El gobierno de Rojo ha sido incapaz de ejecutar más de 12 millones de euros del presupuesto de 2021”

miércoles 02 de marzo de 2022

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha puesto de manifiesto hoy la “desastrosa gestión” que está llevando a cabo el gobierno del alcalde socialista Alberto Rojo en Guadalajara con una “clara ineficacia, falta de palabra y ausencia de proyecto para la ciudad de Guadalajara”. Y un ejemplo más de que “Rojo no arranca” es que le ha sobrado más de 12 millones de euros del presupuesto del año pasado que “han sido incapaces de ejecutar”.



Esto se plasma en un decreto de fecha 14 de febrero de 2022 firmado por Rojo y donde se incorporan los remanentes del año pasado al presupuesto actual, es decir, todo el dinero que les ha sobrado porque no lo han revertido en mejoras para la ciudad. “Mientras el resto de municipios han tenido como nota común en su gestión económica la inversión, los proyectos y su ejecución, aquí en Guadalajara capital tenemos un alcalde sin proyectos, y los números lo avalan”, ha manifestado Jaime Carnicero hoy en rueda de prensa.



Proyectos sin ejecutar



“Es un hecho insólito, donde destaca claramente cuál es la verdadera preocupación en la gestión de Alberto Rojo: solo el titular, porque el trabajo y la materialización de los expedientes y proyectos se queda en un segundo plano”, ha dicho el portavoz del Grupo Popular. En este sentido, ha detallado “algunas de las muchas inversiones presupuestadas y anunciadas por el gobierno de Alberto Rojo y que han quedado en el dique seco porque han sido incapaces de poder gestionar”, como por ejemplo en materia de Protección Civil “donde no se ha tocado ni un solo céntimo de euro”, o el arreglo de la rotonda para los accesos a la Finca de Castillejos, la remodelación del edificio de la calle Torreón, “en el barrio de Los Manantiales las partidas están intactas porque ni siquiera se han iniciado expedientes para invertir en este barrio”, en el barrio de Adoratrices-Defensores donde “en un año solo han sido capaces de pintar un paso de peatones”, al igual que el proyecto del parque Sandra o los más de dos millones de euros que le han sobrado en gestión de redes de agua y abastecimiento”.



También se refirió Carnicero al parque del Río Henares donde “nosotros, desde el Partido Popular, apostamos por un proyecto que fue la recuperación de la ribera del río Henares”, y el gobierno de Rojo “ha demostrado que no tiene proyecto”; en 2021 han sobrado más de 360.000 euros porque ni tan siquiera han abierto partidas presupuestarias. A esto se suma también la anunciada remodelación del centro social de la calle Cifuentes que “ahí se queda, en el titular del titular”. El portavoz del Grupo Popular lamentó que “son más de 14 páginas de numerosas inversiones que han sido incapaces de ejecutar en el año 2021 y que suman más de 12 millones de euros”, ha dicho Jaime Carnicero, añadiendo que “como le gusta decir al alcalde, esta cifra sí que es histórica”.