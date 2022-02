UGT reclama más profesionales estables en el SESCAM

lunes 28 de febrero de 2022 , 13:44h

La mejora de las condiciones laborales, la revisión de funciones o cambios en los grupos de clasificación no admiten más demora en el tiempo



El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró considera que es el momento para aumentar la plantilla de profesionales que trabajan en los centros sanitarios dependientes del Sescam. “Tiene que haber tantas plazas como profesionales se necesiten; lo que no puede ser es que, cada vez que demandemos profesionales, tengamos que salir corriendo a buscarlos”.



El pasado 31 de enero se anunció la prolongación de los contratos COVID hasta finales de agosto. Pero a día de hoy, no se sabe nada de manera oficial.



Este miércoles 2 de febrero se celebrará una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Selección Temporal del SESCAM (Bolsa de Trabajo) en la que UGT reclamará la pronta actualización de los listados con los que se llama a trabajar en las distintas categorías del SESCAM, y se propondrá la mejora de la normativa reguladora de este procedimiento.



Del mismo modo, se pedirán las fechas de los exámenes que se corresponden con plazas y categorías incluidas en las ofertas de empleo público de 2017 y 2018 (que se desconocen a día de hoy).



UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha pedido al Sescam que aborde la reclasificación de los grupos profesionales, así como la revisión de las funciones de sus profesionales dado que en muchos casos la normativa es de la época preconstitucional.



Fernando José Peiró, considera fundamental una revisión de los encuadres profesionales, de tal manera que los Técnicos Superiores Sanitarios sean incluidos en el grupo profesional B; los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el C1; y los Enfermeros en el A1, tal y como están haciendo otros servicios de salud.



UGT también solicita que se cree y dote la figura del coordinador de Técnicos en las Gerencias del SESCAM por considerar que es un elemento básico para la planificación, la ordenación y la gestión de los recursos humanos de determinadas unidades como son los servicios de Radiología, Laboratorio y Anatomía Patológica, pudiendo hacerse extensible a otros colectivos de técnicos en el futuro.



Peiró ha explicado que en la actualidad (dentro de las plantillas orgánicas vigentes para las distintas Gerencias del Sescam) existen los supervisores de unidad, todos ellos del grupo A2. La propuesta de UGT es que para las unidades antes mencionadas los responsables se elijan de entre sus propios trabajadores, “algo que ya está empezando a suceder en otros servicios de salud como el Servicio Andaluz de Salud, Osakidetza, Servicio Gallego de Salud o el Servicio Madrileño de Salud, entre otros”.



Por último, UGT exige que se incluyan en plantilla orgánica las plazas de coordinador de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería dentro de los puestos de mandos intermedios, figura ya incluida dentro de la orden de plantilla, pero que el Sescam transcurridos ocho años de su creación aún no ha sacado



El sindicato informará mañana en rueda de prensa de cuestiones relativas a la provincia de Toledo en el ámbito sanitario, así como otras de carácter regional. También se informará de distintas sentencias que las asesorías jurídicas del Sindicato están ganando en defensa de los profesionales del SESCAM.