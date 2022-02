El PP propondrá en el pleno que el Ayuntamiento de Guadalajara firme un convenio con la Diputación para la construcción del parque de bomberos

jueves 24 de febrero de 2022

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara presentará mañana viernes al pleno municipal una propuesta en materia de seguridad relacionada con la construcción del nuevo parque de bomberos.



La concejala Encarna Jiménez ha detallado en rueda de prensa los acuerdos que se proponen y que pasan por firmar “un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación de Guadalajara en base a la colaboración en la construcción de un nuevo parque de bomberos para la mejora en el aprovechamiento de los recursos públicos y en el que el consorcio se comprometa a sufragar parcialmente la construcción del nuevo edificio sobre la parcela municipal designada”. Del mismo modo, ha informado Jiménez, se propone “solicitar al Ministerio de Interior la reversión de los terrenos en los que se encuentra el actual Cuartel del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para su aprovechamiento por parte de Policía Local, S.E.I, Protección Civil y Parque Móvil Municipal”.



La concejala del Grupo Popular, que espera el apoyo de los grupos políticos mañana en el pleno, ha dicho que “es innegable que la ciudad necesita un nuevo parque para el cuerpo de bomberos porque el actual se ha quedado anticuado, obsoleto y la operatividad del servicio no registra los parámetros que debería marcar un servicio moderno y actual”. Por ello, ya durante el anterior mandato se mantuvieron negociaciones y se realizó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Consorcio para el servicio de prevención, extinción de incendios, protección civil y salvamento de la provincia de Guadalajara.



En dicho convenio, tal y como ha recordado Encarna Jiménez, se reflejaba que ambas instituciones prestan servicios de extinción en el ámbito territorial de sus competencias y que desde hace más de una década vienen colaborando en este aspecto.



En la propuesta se recoge que “el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Guadalajara, aun no perteneciendo al Consorcio, viene realizando multitud de servicios cuando así se le requiere, movilizando recursos humanos, medios materiales y vehículos, estando obligado en numerosas ocasiones a reforzar la plantilla. Así se muestra en las memorias del S.E.I., donde se describen cada una de las salidas que realizan. Ante esta situación la anterior Corporación municipal elaboró un convenio de colaboración con el Consorcio Provincial, en el que se regularizaba esta situación y en la que el Consorcio se comprometía a la construcción y financiación parcial del nuevo parque de bomberos y el Ayuntamiento de Guadalajara cedía la parcela SG-EQ-1 cuya superficie total es de 11.356.41 metros cuadrados, que es la misma donde la actual Corporación ha decidido construir el nuevo parque de bomberos”.



Por ello, el Grupo Municipal Popular presentó durante el periodo legal de enmiendas del ejercicio 2021 y 2022, varias enmiendas en las que se solicitaba que el Consorcio Provincial de Bomberos financiara el proyecto del nuevo parque de bomberos de la ciudad de Guadalajara en aras de mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades, cumplir con la legislación y en base a lo establecido en el artículo 31.2 de la Constitución Española.



“Es de justicia por lo tanto que la Corporación municipal se responsabilice de la eficiencia del gasto municipal y exija en condiciones de equidad lo que corresponde a otras instituciones en este caso el Consorcio Provincial dependiente de la Diputación Provincial para que se responsabilice de los gastos derivados del nuevo parque de bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara que se transformaría en una instalación más del Consorcio y daría un servicio más eficiente”, dice el texto de la moción del Grupo Popular.



Instalaciones del GEO



Por otro lado, ha dicho la concejala del Grupo Popular, “el Grupo Especial de Operaciones ha decidido abandonar sus instalaciones debido a que han quedado obsoletas y no pueden atender las nuevas necesidades de entrenamiento y formación”.



Hay que recordar que en enero de 2019 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, con una inversión global de 600 millones de euros. Una de las actuaciones de mejora de este plan es la construcción de la nueva sede del GEO, con una inversión de 3,5 millones de euros. Ante ello, la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Guadalajara han decidido la construcción de unas nuevas instalaciones situadas de nuevo en Guadalajara. Ante ello el antiguo Cuartel del GEO quedará cerrado y sin uso, según las noticias que han llegado a este grupo municipal.



“Desde el Grupo Municipal Popular pensamos que el cambio de Cuartel sería una gran oportunidad para que las antiguas instalaciones revertieran al Ayuntamiento de Guadalajara y que dichas instalaciones pudieran ser aprovechadas por parte de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios, Protección Civil y Parque Móvil Municipal dadas las características que estas instalaciones contienen”, ha finalizado Encarna Jiménez que ha estado acompañada durante la rueda de prensa por el concejal del Grupo Popular Armengol Engonga.